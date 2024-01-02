Екимов: деньги — это только один из способов поддержать спортсмена

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что нельзя замотивировать спортсмена на высокие результаты и продолжение карьеры одними финансовыми выплатами.

«Хочется поблагодарить ОКР за выплаты, но мы должны понимать, что деньги — это только один из способов поддержать спортсмена. И мы должны работать над тем, чтобы спортсмен находил мотивацию в своих результатах, в соревновательной практике, во всех её составляющих», — заявил Екимов «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна больше не берёт средства из фонда солидарности МОК.