Четыре золота Мельниковой, хитрость Нагорного и борьба Маринова с Далалояном: чем запомнился ЧР по спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова завоевала четыре золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике. Она не победила только на разновысоких брусьях. В этом виде программы первое место заняла 16-летняя Людмила Рощина, которая без ошибок исполнила очень сложную комбинацию и победила с приличным отрывом. У мужчин в многоборье упорная борьба развернулась между Артуром Далалояном и Даниелом Мариновым. Олимпийскому чемпиону не хватило концентрации на последнем снаряде: он сорвался с перекладины и по итогу занял второе место. При этом в индивидуальных видах два золота и серебро завоевал Никита Нагорный.

Доминирование Мельниковой

Российские гимнасты, как и представители некоторых других видов спорта, уже давно определились, что не поедут на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, поэтому главными стартами сезона для них станут Игры дружбы и Брикс, а также чемпионат страны, завершившийся в Сочи. На четыре дня в «Сириусе» развернулась упорная борьба между лидерами национальной команды.

К сожалению, приехать на турнир сумели не все олимпийские чемпионы. Лилия Ахаимова в начале февраля объявила о завершении спортивной карьеры. Кроме того, накануне старта тяжёлую травму получила на тренировке Владислава Уразова.

Как объяснила старший тренер сборной Валентина Родионенко, девушка приехала после недельной паузы на сбор с лишним весом и, несмотря на запрет тренеров, пошла на сложную связку во время акробатической тренировки.

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«Порвала крестообразные связки, восстановление минимум шесть месяцев. Ну что делать? Сама виновата. Нельзя с лишним весом идти на сложные элементы — это закон. Видимо, обмануть хотят, но ничего не скроешь. Мы видели, что у неё лишний вес, говорили ей, а она: «Нет‑нет, вам так кажется». Ну, а на контрольной тренировке — пожалуйста, вот тебе и «кажется». Так бывает, к сожалению. На ошибках учатся, но это слишком сложная ошибка», — сказала Родионенко «Матч ТВ».

А вот Ангелина Мельникова и Виктория Листунова продолжают бороться за самые высокие места. И соперниц им внутри страны пока нет. Девушки заняли первые два места в квалификации с приличным отрывом от Лейлы Васильевой, хотя у обеих выступления были неидеальными из-за проблем со здоровьем.

«Я недавно получила травму спины, сейчас экстренно восстанавливаюсь и пытаюсь набрать форму. Стараюсь больше делать умных подходов на тренировках, чтобы излишне не нагружать спину», — призналась Листунова перед стартом.

И если уже хроническое повреждение ахилла Мельниковой не так сильно повлияло на результаты в Сочи, то Виктория допускала непривычные для себя недочёты даже на отборочной стадии: упала на опорном прыжке и бревне.

В финале количество ошибок Листуновой только возросло и чуть не лишило спортсменку медали. Гимнастка сначала упала с равновысоких брусьев, а после вновь не смогла собраться на бревне, не удержавшись на нём дважды. Хотя, надо отметить, она выполняла очень сложные элементы.

Перед вольными упражнениями Вика шла лишь шестой. И несмотря на предыдущие трудности, она пошла «ва-банк» и не стала упрощать программу. Риск оправдался: гимнастка выполнила все элементы, пусть и с недочётами. Судьи щедро оценили выступление олимпийской чемпионки в 14,500 балла — первый результат в этом виде программы. Это позволило Листуновой ворваться в тройку сильнейших. Она обошла Елену Герасимову, которая приехала в Сочи с более простыми комбинациями, однако прошла всю дистанцию без единого срыва.

При этом до серебра Вика не дотянулась. Его забрала 16-летняя Людмила Рощина, показавшая на равновысоких брусьях результат даже выше самой Мельниковой. И что не маловажно, как и Герасимова, прошла весь финал многоборья без падений, хотя даже Ангелина не смогла избежать одного. Впрочем, ошибка произошла уже в последнем виде — вольных упражнениях, когда стало понятно: золото у представительницы Воронежской области уже никто не отберёт.

Надо отметить, что для Мельниковой эта победа была важна с психологической точки зрения. В многоборье в последний раз она побеждала на Кубке России в 2022 году, а в прошлом сезоне на чемпионате страны осталась второй.

«Когда я выходила на помост, то не держала в голове тот факт, что очень давно не выигрывала. Даже не помню, в каком году это было в последний раз. Но у меня не было никакого желания кому-то что-то доказать. Я делаю свою гимнастику не для кого-то, я делаю свою гимнастику для себя», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Мельникова поправила статистику и по количеству медалей в отдельных видах программы. На прошлом первенстве страны она не взяла ни одной награды, а в этот раз в Сочи завоевала три золота из четырёх. Она стала первой в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях.

А вот на равновысоких брусьях вновь победила Рощина. Людмила случайно попала в финал. Она была в числе запасных и смогла выступить из-за снятия Анны Калмыковой, которая получила травму в многоборье. Гимнастка из Краснодарского края показала очень сложную программу с коэффициентом сложности 6,7, причём без грубых ошибок. Судьи оценили её выступление в 14,993 балла. Ни Листунова, ни Мельникова не добрались даже до отметки 14,700.

Как призналась Рощина Матч-ТВ после старта, серебро в многоборье придало ей психологической уверенности, поэтому она наконец всё исполнила.

«Я почувствовала, что всё могу. Это моя самая сложная комбинация. Тем не менее, ещё есть над чем работать. Нужно почище делать стойки, и тогда оценки будут ещё выше», — скромно резюмировала Рощина.

Дуэль поколений

У мужчин в строю на чемпионате России оказались все «ветераны». Однако к турниру они подошли в разном физическом состоянии. Так, только восстановился от травмы плеча Денис Аблязин. В Сочи он приехал, но принимал участие только в опорном прыжке.

«У меня три шрама после операции на плече. Это была 10-я операция в карьере. Пока выступать мне позволяют здоровье и желание. Я уже восстановил два снаряда: кольца и опорный прыжок. Но по кольцам осталось чуть‑чуть по физике догнать. Недавно, например, уже делал комбинацию», — отметил Аблязин перед первенством.

Надо отметить, что на турнир он заявился не зря — в опорном прыжке гимнаст взял бронзу.

У Никиты Нагорного в отличие от партнёра по команде проблем со здоровьем нет, однако накануне он не скрывал, что готов к соревнованиям на 20% от своего максимума. Тем не менее, ради команды Москвы прошёл в квалификации все снаряды многоборья и даже с седьмым результатом отобрался в финал.

Но бороться за звание абсолютного чемпиона России гимнаст не стал. Олимпийский чемпион сделал ставку на выступление в отдельных видах и не прогадал. Он попал в восьмёрку сильнейших на 4-х снарядах из шести и в трёх из них завоевал по медали. Нагорному не было равных в опорном прыжке и на параллельных брусьях. А в вольных упражнениях он остался вторым.

А вот Артур Далалоян был явно настроен на серьёзную борьбу с молодёжью в лице прошлогоднего чемпиона Даниела Маринова именно в многоборье. Ранее в интервью RT олимпийский чемпион рассказывал, что к новому сезону готовит сложные связки и функционально находится в хорошем состоянии.

«Сейчас получилось взять себя в руки, постепенно набрать форму и поставить определённые цели. Есть мотивация, поскольку нынешний год обещает быть более соревновательным — с Играми БРИКС и дружбы. Внутренне появилось желание работать по-другому, в полную силу. Иначе расставлять приоритеты, сфокусировавшись на тренировках», — признавался Далалоян.

И свои слова он подтвердил на чемпионате России, устроив настоящую битву за золото с Мариновым. На первых двух снарядах — в вольных упражнениях и на коне — Артур по мелочи допустил помарки и уступил сопернику. Чуть-чуть получилось реабилитироваться на кольцах: олимпийский чемпион отыграл 0,250 балла, однако в опорном прыжке вновь, пусть и на десятую, лучше оказался оппонент.

Даниел мог оформить победу досрочно, но неожиданно дрогнул на брусьях, сохранив интригу до последнего снаряда.

«Я просто вылетел со стойки и воткнул два пальца. Но у меня они гибкие. Я воткнулся пальцами, стою в стойке и думаю: «Не дай бог они сейчас в сторону смотрят». Посмотрел, все увидел и думаю: «Фух, нормально, пошли дальше». Сейчас палец уже припух», — рассказал гимнаст «Матч ТВ».

Однако на заключительный вид программы Далалояну сил уже не хватило: падение на перелёте на перекладине лишило его возможности претендовать на главное золото турнира. А Маринов без проблем справился со своей комбинацией и второй раз подряд стал чемпионом России. Тройку сильнейших замкнул Кирилл Прокопьев, который ровно прошёл всю программу.

Ещё один олимпийский чемпиона Давид Белявский фактически выбыл из борьбы ещё на коне, которые не дался ему и позднее в финалах в индивидуальных видах программы (7 место). Низкие оценки он также получил за перекладину и вольные упражнения. Неудачно выступил на турнире Иван Куляк. В многоборье он остался только шестым, проиграв соперникам на брусьях и кольцах.

При этом, в отдельных видах программы такого доминирования Маринова, как у Мельниковой, не было. Он сумел взять золото только в вольных упражнениях, в параллельных брусьях он уступил Нагорному, а в перекладине — Сергею Найдину. В опорном прыжке и вовсе остался четвёртым, а с колец снялся из-за небольшого повреждения.

«У меня плечо болело во время подготовки к соревнованиям, хотя к концу сбора ситуация улучшилась. А когда сюда приехал и выступил в первый день на кольцах, то опять почувствовал в плече дискомфорт. Я понял, что травма не прошла. Для меня самым главным на этом турнире было выступить в финале многоборья, и когда я делал вчера программу на кольцах, то мозг отключился, боль я не чувствовал. Но когда спрыгнул, то плечо опять сильно заболело. И тогда я принял решение сняться с финала колец», — добавил гимнаст.

В отсутствие Маринова в данном виде программы золото досталось Илье Заике. А на коне вновь не было равных Владиславу Поляшову —бронзовому призёру чемпионата Европы-2019 на этом снаряде.