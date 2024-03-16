Гимнаст Маринов: были разговоры о выступлении за Болгарию, но никто не уговаривал бросить всё

Российский гимнаст Даниел Маринов ответил, переманивали ли его в сборную Болгарии.

«В 2022 году были разговоры о выступлении за Болгарию. Как раз тогда российских гимнастов отстранили. Вопрос о том, чтобы обязательно меня переманить, не стоял. Никто не уговаривал бросить всё и сейчас», — приводит слова Маринова РИА Новости.

Он отметил, что в Болгарии говорили, что готовы принять в любой момент, но совершенно не настаивают на переходе.

Отметим, что Маринов родился в Софии и свободно говорит на болгарском.

15 марта он завоевал золото чемпионата России в индивидуальном многоборье.

Ранее Маринов заявил, что готов смириться с невозможностью выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.