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Сборная Татарстана победила в мужских командных соревнованиях на ЧР по спортивной гимнастике

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Сборная Татарстана завоевала золотые медали в мужских командных соревнованиях на чемпионате России по спортивной гимнастике.
Сборная Татарстана победила в мужских командных соревнованиях на ЧР по спортивной гимнастике
  • Gettyimages.ru

Команда, в составе которой выступали Даниел Маринов, Даниил Новиков, Иван Антонихин, Станислав Исаев и Ранель Сафиуллин, набрала 246,950 балла.

Вторыми стали атлеты из Москвы (246,100 балла), третьими — команда из Владимирской области (245,850 балла).

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Сочи с 13 по 17 марта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался об Играх Будущего, прошедших в Казани.

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