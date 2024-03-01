Немов — об Играх Будущего: такого в мире ещё не видел

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался об Играх Будущего, прошедших в Казани.

«Мои дети с приставками на ты. А я больше сижу в телефоне. Но в своё время играл и в различные приставки, и в «соньку». Теперь играю в более взрослые игры. Во что играл? Различные бродилки, Mortal Kombat, Call of Duty.

Такого в мире ещё не видел, хотя посмотрел многое. Формат для меня непонятен немного. Непонятно, как можно сочетать электронную версию с физической в одном флаконе. И как это взболтать, но не смешивать. И как дать результат. Но те люди, которые приехали сюда, останутся довольны. Тут отличная организация. Также для участников сделали хорошие призовые. Все уедут с хорошими впечатлениями», — сказал Немов.

Он также рассказал, что посетил бы такие фиджитал-дисциплины, как спортивная гимнастика, прыжки в воду и фигурное катание.

«Был риск, что кому-то запретят приехать в Россию, но здорово, что набралось 107 стран. Классно, что некоторые президенты на церемонии открытия обратились к спортсменам на родных языках и предложили принять следующие Игры Будущего у себя. Это говорит о многом. Свидетельствует о том, что мы готовы к диалогу и дружбе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего.