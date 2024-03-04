С азартом и куражом: как Кубок Первого канала превратился из разновидности капустника в демонстрацию амбиций

Кубок Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге удался, несмотря на свой неофициальный статус. Спортивной борьбы в стенах «Юбилейного» было больше, чем на подавляющем большинстве внутренних турниров сезона. А это лишь подчёркивает справедливость мысли, что снижать к себе требования и пенять на отсутствие мотивации из-за отстранения от международных соревнований — удел слабых или почивающих на лаврах атлетов.

Кубок Первого канала официально завершил текущий соревновательный сезон, поставил в его конце большой восклицательный знак и, похоже, окончательно закрыл тему: нужен ли российскому фигурному катанию турнир подобного формата и что он способен дать спортсменам, помимо призовых денег.

Два дня в Петербурге (оставим за скобками жеребьёвку, проигравшую последующему спортивному действу по всем параметрам) запомнились безумным драйвом и запредельной мотивацией. Здесь самое время задать вопрос: а спорт ли это вообще? Или разновидность капустника, где важен не результат, а возможность повеселиться на публике и хорошо провести время с друзьями?

Спорта в стенах «Юбилейного» оказалось, на мой взгляд, даже больше, чем на подавляющем большинстве серьёзных и ответственных турниров сезона. Более того, свою нишу для соперничества нашли все: сами фигуристы, их тренеры, хореографы, капитаны команд. Сценарное соперничество последних и их команд ничуть не уменьшило факта: в каждом из четырёх видов имелись свои дуэли, которые не стали менее яркими от того, что происходящее на льду было тщательно завёрнуто в яркую телевизионную обёртку.

За первенство в короткой программе парного катания бились Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, выступления одиночников столкнули между собой в контексте одной программы Владислава Дикиджи и Евгения Семененко, Маргариту Базылюк и Аделию Петросян, Арсения Федотова и Льва Лазарева…

Насколько эти поединки оказались непримиримыми, несложно увидеть, просмотрев протоколы. Причём спортивности мероприятию добавляли не только имена и результаты, но и крайне незаурядный технический контент, продемонстрированный спортсменами в азарте борьбы.

Стоило ли допускать к турниру юниоров? С одной стороны, наверное, всё-таки нет. Во всяком случае, этот момент соревнований выглядел не до конца продуманным: Федотов и Лазарев однозначно выглядели сильнее Даниила Самсонова, но в протоколе по итогу произвольной программы оказались ниже, поскольку соревновались юниорскими программами, без одного дорогостоящего элемента — дорожки. С другой, юниоры сильно взбодрили сюжет. Возможно, золотая середина могла бы заключаться в том, чтобы разрешать капитанам команд добавлять в состав только одного такого «джокера», оставляя приоритет за теми, кто уже состоялся на взрослом льду.

Но это, как говорится, частности. Если же рассуждать глобально, кубок Первого канала высветил тему, которая вот уже второй сезон так или иначе идёт красной нитью через весь российский спорт — тему мотивации. При том, что разговоры об этом на протяжении сезона шли непрерывно, на льду «Юбилейного» совершенно не наблюдалось дефицита азарта и куража. Это точно не имело никакой связи с цифрами на призовых чеках: так соревнуются только те, кто по-настоящему одержим жаждой борьбы.

Получается интересный парадокс: те взрослые и опытные спортсмены, кого санкции со стороны международных спортивных организаций лишили привычной среды больших чемпионатов, искренне полагают, что именно в этом и заключается причина потери интереса к внутренним стартам. Хотя на самом деле произнесённая вслух или мысленно фраза об отсутствии мотивации фактически тождественна другой: «Я неконкурентоспособен, но не хочу в этом признаться даже самому себе».

Можно, конечно же, поискать аргументы против, но если включить логику и здравый смысл, становится понятно: пока ты сам будешь искать мотивацию и рассуждать о высоких материях, тебя обойдут те, кто моложе. И на большие чемпионаты, когда откроется такая возможность, поедешь уже не ты, а кто-то из них.

Насколько стремительным может оказаться процесс замещения, все мы наблюдали в минувшие выходные. Соответственно мотивация здесь может быть только одна, притом мощнейшая: не оказаться выброшенным за борт, как балласт. Если это недостаточный стимул, разумнее просто завершить карьеру: в этом точно будет больше здравого смысла, нежели сетовать на отсутствие мотивации в той обстановке, которая сложилась в российском фигурном катании.

Правда, одной детали лично мне на кубке Первого канала всё-таки не хватило. Президента ФФКР и олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе на награждении. В коньках.