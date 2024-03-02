Самарин сообщил, что после завершения карьеры выступит в шоу в Самаре

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин поделился своими ближайшими планами на будущее.

«Вы меня обязательно ещё увидите, и, надеюсь, не раз. Пока что-то конкретное сказать затрудняюсь. А после Кубка Первого канала поеду в Самару на шоу. Совпадение? Не исключено, что это какой-то замысел», — цитирует Самарина ТАСС.

25-летний фигурист признался, что очень счастлив выступить на Кубке Первого канала.

«Хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому, что я здесь оказался. В самое сердце попали сейчас, в эти дни я относительно себя прошлого самый счастливый», — добавил Самарин.

Он также отметил высокую организацию соревнований.

«Турнир как всегда на высоте — море эмоций, капитаны, команды потрясающие, волнение, буря эмоций, я счастлив, что мне подарили возможность быть частью этого праздника», — заключил серебряный призёр чемпионата России.

Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Но Федерация фигурного катания на коньках России включила его в список участников Кубка Первого канала, который проходит в эти выходные в Санкт-Петербурге.

Ранее Самарин заявил, что тяжело пережил непопадание на Олимпийские игры.