«Были мысли сняться»: Крамаренко выиграла все золотые медали чемпионата России по художественной гимнастике

Лала Крамаренко завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве. В многоборье она на десять баллов превзошла Карину Кирееву, а серьёзную ошибку допустила только в упражнении с обручем, уронив предмет. Третье место поделили Милена Щенятская и Арина Янковская, показавшие одинаковый результат. А в отдельных видах обратила на себя внимание Ксения Колядина, завоевавшая сразу три медали: два серебра и бронзу.

Российские художественные гимнастки начали сезон с выступления в чемпионате страны. Эти соревнования стали первыми за последние годы, в которых не принимали участия сёстры Аверины, ранее официально объявившие о завершении карьеры.

Не сумела выйти на ковёр в Москве и Анна Попова, выигравшая многоборье на последнем первенстве. Спортсменка восстанавливается после травмы, поэтому на турнире попробовала себя лишь в роли комментатора.

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«Было очень интересно рассказывать. Ничего сложного. В первую очередь хочу сказать, что, когда смотрю на соревнования, очень хочется вернуться и поскорее восстановиться, выступать. Слёзы на глазах сразу накатываются, поскольку очень скучаю по турнирам. Думаю, в скором времени уже смогу начать тренировки и как можно скорее постараюсь подготовиться», — приводит слова Поповой Sport24.

Явно не в лучшей форме находилась и Мария Борисова, взявшая в прошлом году серебро чемпионата России. В квалификации гимнастка совершила очень много ошибок и заняла только 10-е место. В упражнении с булавами она допустила две потери, со скакалками — одну, также во время исполнения элемента у неё запуталась лента.

В такой ситуации должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы Лала Крамаренко не выиграла золотую медаль. Вопрос скорее заключался в том, удастся ли ей взять все пять первых мест. Ведь оказалось, что и она испытывала проблемы со здоровьем.

«Были мысли сняться с соревнований: недавно я переболела сильно. Хотели сняться, но я решила выступать. Я люблю соревнования, понимаю, что все приходят посмотреть новые программы. Можно сказать, мне было бы немного неудобно, если бы я не выступила», — призналась Крамаренко.

Лидер национальной команды отработала по максимуму во все дни чемпионата России, не позволив никому усомниться в её превосходстве. И если в квалификации многоборья её отрыв от второго места составлял всего три очка, то в финале — уже десять. Спортсменка чисто и без помарок прошла три упражнения и дрогнула только на обруче, допустив потерю.

При этом сама Крамаренко осталась не очень довольна своим выступлением.

«Хочу сказать, что все программы абсолютно разные, они отличаются по характеру, эмоциям — я это стараюсь передавать зрителям. Могу выделить упражнение с булавами — получила высокую оценку, но не всё удалось. Всегда есть над чем работать. Во всех упражнениях есть помарки, но я не буду их раскрывать зрителям, оставим это для тренеров. Прежде всего мы выходим и побеждаем сами себя. Все девочки очень сильные, не хочу никого выделять. Всем желаю здоровья и чтобы без травм», — отметила Крамаренко.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, напротив, осталась удовлетворена показанным Лалой результатом. По словам специалиста, девушка сумела собраться.

«Как в известном олимпийском девизе, который мы продолжаем соблюдать: «Быстрее, выше, сильнее». Жаль, что на международной арене он сейчас не соблюдается. Лала была выразительнее всех, а художественная гимнастика — это прежде всего чувства и музыка», — заявила Винер в интервью «Матч ТВ».

Второе место заняла Карина Киреева. Квалификация далась ей непросто, однако в финале девушка справилась с волнением. Она допустила только одну грубую ошибку: в самом конце упражнения с обручем не смогла поймать предмет и тот укатился за площадку. В остальном же гимнастка выделяется на фоне остальных соперниц благодаря неожиданным решениям в хореографии. И по словам Винер, серебро Киреевой вполне закономерно.

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«Она очень талантливая гимнастка, я её очень люблю. Она тоже выступала после проблем со здоровьем, но здоровье — растяжимое понятие для спортсмена. В балете говорят, что если ты встаёшь утром и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. В гимнастике примерно так же. Киреева выступала очень хорошо, допускала минимальное количество ошибок и достойно заняла второе место», — отметила специалист.

А на третьем месте оказались сразу две спортсменки — Милена Щенятская и Арина Янковская. Девушки набрали одинаковое количество баллов, и судьи решили наградить обеих.

Ксения Колядина, после квалификации шедшая второй, не справилась с нервами в финале и осталась только восьмой. Впрочем, медали чемпионата России спортсменка всё же домой увезла. Она заработала по серебру в упражнениях с булавами и мячом, а также стала бронзовым призёром в обруче. Все остальные девушки, кроме Крамаренко, в отдельных видах больше одной награды завоевать не смогли.

Причём этот результат — большой успех для Колядиной. Ранее она стабильно попадала в десятку, но ни разу не поднималась на подиум.

«В день многоборья был небольшой мандраж, не всё получилось, что хотела. В отдельных видах реабилитировалась, но всегда есть над чем работать. Сейчас ощущается, что Лала — лидер сборной. Все хотят равняться на неё, она очень крутая. Все очень хотят быть такой же, как она. Но пока я не думаю о том, как её обыграть, работаю над собой. Я должна преодолевать себя и выигрывать только у себя», — призналась спортсменка.

Не готовы пока бросить вызов Крамаренко и другие спортсменки. Лала спокойно выиграла все финалы в отдельных видах. Самой упорной получилась борьба в упражнении с обручем: лидер сборной России завоевала золото, обойдя Янковскую всего на 0,100 балла.