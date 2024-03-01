Винер: мы ещё долго будем видеть Авериных на концертах
- РИА Новости
«Они закончили выступать только профессионально, они продолжат выступать на концертах, показательных выступлениях, давать мастер‑классы. Мы ещё долго будем их видеть на ковре», — заявила Винер «Матч ТВ».
23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру.
Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.
Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.
Ранее Винер заявила, что в России продолжают следовать девизу «Быстрее, выше, сильнее», который нарушают в остальном мире.