Винер: мы ещё долго будем видеть Авериных на концертах

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что гимнастки Дина и Арина Аверины на непрофессиональном уровне ещё долго будут выступать на различных концертах и мастер‑классах.

«Они закончили выступать только профессионально, они продолжат выступать на концертах, показательных выступлениях, давать мастер‑классы. Мы ещё долго будем их видеть на ковре», — заявила Винер «Матч ТВ».

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Винер заявила, что в России продолжают следовать девизу «Быстрее, выше, сильнее», который нарушают в остальном мире.