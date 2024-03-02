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Гимнастка Крамаренко выиграла все соревнования в отдельных видах на чемпионате России

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Российская гимнастка Лала Крамаренко стала победительницей в четырёх дисциплинах на чемпионате России.
Гимнастка Крамаренко выиграла все соревнования в отдельных видах на чемпионате России
  • РИА Новости

В упражнениях с обручем Крамаренко показала результат 44,600 балла. На втором месте расположилась Арина Янковская (44,500). Тройку замкнула Ксения Колядина (44,050).

В соревнованиях с мячом Крамаренко набрала 44,850 балла. Второе место заняла Колядина (43,200). Третья — Николь Римарачин Диас (41,950).

Соревнования с булавами Крамаренко стала первой с результатом 46,700 балла, второе и третье места заняли Колядина (44,400) и Софья Копылова (43,850) соответственно.

В соревнованиях с лентой Крамаренко выиграла с результатом 44,100 балла, второй стала Александра Скубова (43,850), третье место заняла Карина Киреева (42,600). 

1 марта Крамаренко стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике.

Ранее Крамаренко рассказала, что скучает по выступлениям на международных соревнованиях.

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