Гимнастка Крамаренко выиграла все соревнования в отдельных видах на чемпионате России

Российская гимнастка Лала Крамаренко стала победительницей в четырёх дисциплинах на чемпионате России.

В упражнениях с обручем Крамаренко показала результат 44,600 балла. На втором месте расположилась Арина Янковская (44,500). Тройку замкнула Ксения Колядина (44,050).

В соревнованиях с мячом Крамаренко набрала 44,850 балла. Второе место заняла Колядина (43,200). Третья — Николь Римарачин Диас (41,950).

Соревнования с булавами Крамаренко стала первой с результатом 46,700 балла, второе и третье места заняли Колядина (44,400) и Софья Копылова (43,850) соответственно.

В соревнованиях с лентой Крамаренко выиграла с результатом 44,100 балла, второй стала Александра Скубова (43,850), третье место заняла Карина Киреева (42,600).

1 марта Крамаренко стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике.

Ранее Крамаренко рассказала, что скучает по выступлениям на международных соревнованиях.