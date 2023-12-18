Гимнастка Крамаренко: скучаем по международным турнирам, это другие эмоции
- РИА Новости
«Хочу сказать, что мы все скучаем по международным стартам — это другие эмоции, другие выступления. Хочу поблагодарить своих тренеров, Ирину Александровну (Винер). Огромное спасибо, что у нас есть возможность выступать в Пекине», — цитирует Крамаренко РИА Новости.
Россиянка получила за выступление 36,550 балла.
Серебро на счету её соотечественницы Дианы Чугунихиной (33,750), бронза у представительницы Узбекистана Натальи Усовой (33,450).
16 декабря Лала одержала победу в многоборье, набрав 177,800 балла.
1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.
Ранее Крамаренко рассказала, какие слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер помогли ей собраться в нужный момент и победить в многоборье на соревнованиях «Небесная грация» в Китае.