Максимова: Аверины завершили карьеру не из-за отсутствия международных турниров

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что решение Дины и Арины Авериных завершить карьеру не связано с отсутствием международных турниров.

«Думаю, что это решение было принято не из-за отсутствия международных соревнований. Конкретно не могу за них сказать, что послужило поводом. Но Дина, например, 18-кратная чемпионка мира — она сделала даже больше, чем могла. Также они выступали и на чемпионатах Европы, и на Олимпийских играх. Они прошли большой путь спортсмена», — заявила Максимова РИА Новости.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила о том, что сёстры Аверины завершили карьеру.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что российские соревнования зачастую лучше и ярче международных.