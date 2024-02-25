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Титов: российские турниры не уступают международным

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что российские соревнования зачастую лучше и ярче международных.
Титов: российские турниры не уступают международным
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Наш спорт и страна проживают огромное санкционное давление. Тем не менее мы развиваем наш спорт. Соревнования ничуть не хуже, а чаще — даже лучше и ярче. Международный спорт сильно проигрывает без наших спортсменов. Я это могу сказать по двум чемпионатам мира», — цитирует Титова РИА Новости. 

В июле Международная федерация гимнастики объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Дарья Дмитриева высказалась о решении сестёр Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру. 

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