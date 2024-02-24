Дмитриева — об Авериных: тяжело продолжать путь без международных турниров

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Дарья Дмитриева высказалась о решении сестёр Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.

«Я очень хорошо общаюсь с девчонками, много с ними разговаривала, они были на пути к этому. Конечно, когда твоя наивысшая награда — олимпийская медаль, а сейчас непонятно, когда мы будем участвовать на международных турнирах, то продолжать свой тернистый путь особенно тяжело», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Аверины добились прекрасных результатов в художественной гимнастике.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.