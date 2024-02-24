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Дмитриева — об Авериных: тяжело продолжать путь без международных турниров

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года Дарья Дмитриева высказалась о решении сестёр Дины и Арины Авериных завершить спортивную карьеру.
Дмитриева — об Авериных: тяжело продолжать путь без международных турниров
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Я очень хорошо общаюсь с девчонками, много с ними разговаривала, они были на пути к этому. Конечно, когда твоя наивысшая награда — олимпийская медаль, а сейчас непонятно, когда мы будем участвовать на международных турнирах, то продолжать свой тернистый путь особенно тяжело», — цитирует Дмитриеву РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Аверины добились прекрасных результатов в художественной гимнастике. 

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства. 

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.

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