FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на турнирах континента

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил представителям России и Белоруссии выступать в качестве технических делегатов на континентальных чемпионатах, за исключением чемпионатов Европы.

Чемпионаты Европы из перечня континентальных первенств исключили во избежание конфликта интересов, сообщается на официальном сайте FIG.

Исполком организации проходит с 27 по 29 февраля в Уганде.

Техническими делегатами на период 2022—2024 годов являются россияне Дмитрий Андреев, Любовь Андрианова, Ирина Никитина и Владислав Оскнер.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее FIG отменила Кубок вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Израиле.