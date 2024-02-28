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FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на турнирах континента

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Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил представителям России и Белоруссии выступать в качестве технических делегатов на континентальных чемпионатах, за исключением чемпионатов Европы.
FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на турнирах континента
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

Чемпионаты Европы из перечня континентальных первенств исключили во избежание конфликта интересов, сообщается на официальном сайте FIG.

Исполком организации проходит с 27 по 29 февраля в Уганде.

Техническими делегатами на период 2022—2024 годов являются россияне Дмитрий Андреев, Любовь Андрианова, Ирина Никитина и Владислав Оскнер.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее FIG отменила Кубок вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Израиле.

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