FIG разрешила россиянам работать техническими делегатами на турнирах континента
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Чемпионаты Европы из перечня континентальных первенств исключили во избежание конфликта интересов, сообщается на официальном сайте FIG.
Исполком организации проходит с 27 по 29 февраля в Уганде.
Техническими делегатами на период 2022—2024 годов являются россияне Дмитрий Андреев, Любовь Андрианова, Ирина Никитина и Владислав Оскнер.
В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее FIG отменила Кубок вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Израиле.