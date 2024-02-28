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Кубок вызова по художественной гимнастике в Израиле отменили из соображений безопасности

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Международная федерация гимнастики (FIG) отменила Кубок вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Израиле.
Кубок вызова по художественной гимнастике в Израиле отменили из соображений безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

28 февраля исполком FIG принял решение об отмене турнира в связи с текущей ситуацией в Иерусалиме, сообщается на официальном сайте организации.

Турнир планировалось провести 26—28 июня. 

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что решение Дины и Арины Авериных завершить карьеру не связано с отсутствием международных турниров.

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