Кубок вызова по художественной гимнастике в Израиле отменили из соображений безопасности

Международная федерация гимнастики (FIG) отменила Кубок вызова по художественной гимнастике, который должен был пройти в Израиле.

28 февраля исполком FIG принял решение об отмене турнира в связи с текущей ситуацией в Иерусалиме, сообщается на официальном сайте организации.

Турнир планировалось провести 26—28 июня.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова заявила, что решение Дины и Арины Авериных завершить карьеру не связано с отсутствием международных турниров.