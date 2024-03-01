В Москве наградили победителей XV Спартакиады среди федеральных органов власти

В Малом зале Государственного Кремлёвского дворца Центральный спортивный совет государственной службы совместно с Профсоюзным спортивным клубом провёл церемонию награждения по итогам XV Спартакиады среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

Событие было посвящено 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Гостями церемонии стали руководители 43 федеральных министерств и ведомств, более полутора тысяч победителей и призёров Спартакиады, а также почётные гости.

Лучшим спортсменам награды вручили помощник президента России Игорь Евгеньевич Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер.