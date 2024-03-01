В Москве наградили победителей XV Спартакиады среди федеральных органов власти
Событие было посвящено 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
Гостями церемонии стали руководители 43 федеральных министерств и ведомств, более полутора тысяч победителей и призёров Спартакиады, а также почётные гости.
Лучшим спортсменам награды вручили помощник президента России Игорь Евгеньевич Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер.