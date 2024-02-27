Долгий отдых, поддержка семьи и помощь Симона: сумеет ли Медведев впервые в карьере защитить титул на турнире ATP

Даниил Медведев начнёт защиту титула на турнире ATP в Дубае матчем с Александром Шевченко. Для него это будет первый выход на корт после проигранного финала Открытого чемпионата Австралии. За прошедший месяц 28-летний россиянин опустился на четвёртую строчку рейтинга и объявил о пополнении своей тренерской команды экс шестой ракеткой мира Жилем Симоном. Он надеется, что француз поможет ему подтянуть слабые места в игре.

Даниил Медведев во вторник впервые выйдет на корт после финала Открытого чемпионата Австралии, в котором он в пяти сетах уступил Яннику Синнеру. Впереди у бывшей первой ракетки мира защита титула на турнире в Дубае, которую ему предстоит провести в несколько ином статусе.

За время почти месячного отсутствия в туре россиянин впервые с апреля прошлого года выпал из топ-3 мирового рейтинга, уступив место как раз своему недавнему обидчику. Дело в том, что Даниил потерял сразу 750 очков, так как не вышел подтверждать два трофея, завоёванных годом ранее — в Роттердаме и Дохе.

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В текущем сезоне российский теннисист, судя по всему, решил значительно сократить игровую нагрузку, выделять больше времени на отдых и восстановление между турнирами, а также на общение с семьёй. Косвенно он это подтверждал ещё накануне старта австралийского мейджора. Как известно, Медведев отказался от подготовительных стартов в Аделаиде и Брисбене, объяснив это желанием поэкспериментировать и впервые в карьере встретить Новый год дома. Задумка оказалась вполне успешной, и теннисист добрался до решающего матча, хотя и провёл на кортах Мельбурна более 24 часов, благодаря чему и установил рекорд ТБШ.

В Дубай Даниил прибыл вместе с женой Дарьей и дочкой Алисой, чьё присутствие, безусловно, положительно скажется на его психологическом состоянии. Победитель US Open 2020 получил от организаторов первый номер посева, а его стартовым соперником станет бывший соотечественник Александр Шевченко, представляющий с этого сезона Казахстан. Они встречались друг с другом лишь однажды — в Мадриде-2023, и тогда Медведев проиграл первый сет, но сумел взять два последующих. Шевченко оказался не слишком рад встретиться с действующим чемпионом в первом же раунде и даже пошутил, что жеребьёвку стоит провести заново.

«Чтобы его победить, нужно выкладываться на полную, надеясь, что Даниил выступит немного ниже своего среднего уровня», — заметил Александр.

В целом сетка Медведева не выглядит чрезмерно сложной. Предположительно, его противниками во втором и третьем раундах станут Лоренцо Сонего и Алехандро Давидович-Фокина. Ни тому ни другому россиянин ни разу не проигрывал. Впрочем, можно ожидать сюрприза от открытия февраля, 18-летнего Якуба Меншика, который добрался до финала в Дохе, заставив зачехлить ракетку в том числе Андрея Рублёва.

Но, скорее всего, первое серьёзное испытание фаворита будет поджидать в полуфинале, где он может сойтись с Хубертом Хуркачем или Уго Умбером. Обоих можно назвать неудобными соперниками для россиянина: счёт личных встреч с поляком у него равный (3:3), а французу он и вовсе уступает по этому показателю (1:2).

Фаворитами нижней части сетки будут тоже россияне — Карен Хачанов, показавший классный теннис на предыдущей неделе в Дохе и поквитавшийся за соотечественника в финале с Меншиком, а также сам Рублёв. Стоит напомнить, что именно своего давнего приятеля Медведев обыграл в финале прошлого года, оставив попутно не у дел Борну Чорича и Новака Джоковича и не отдав соперникам ни одного сета.

Таким образом, в ОАЭ Даниилу представится возможность прервать сразу две серии. Во-первых, он не может выиграть финал турнира ATP с мая 2023-го, когда взял кубок на грунтовом «Мастерсе» в Риме. После этого он четырежды добирался до решающих матчей, но не выиграл ни одного из них, при этом в трёх последних уступил Синнеру. А во-вторых, ещё ни разу в карьере Медведеву не удавалось выиграть один и тот же турнир дважды. В этом году у него будет всего три таких шанса, что наверняка добавляет мотивации.

Важную помощь в решении этих задач ему должен оказать новый человек в команде — Жиль Симон. Информация о том, что известный француз подключился к работе с Медведевым, появилась совсем недавно, однако, по словам бывшей шестой ракетки мира, они начали сотрудничество ещё в декабре и даже во время Australian Open обменивались сообщениями с основным тренером россиянина Жилем Сервара.

Увы, это не помогло Даниилу обыграть Синнера в финале, а ведь когда-то советы Симона сыграли определённую роль в дебютной победе теннисиста над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Это произошло в четвертьфинале турнира в Монте-Карло в 2019 году. По уверению Жиля, Даниил запомнил, насколько полезными оказались тогда его рекомендации, и именно поэтому обратился с просьбой о сотрудничестве в конце прошлого года. Предполагается, что Симон будет сопровождать россиянина на те турниры, которые Сервара будет пропускать по личным причинам. Его помощь в первую очередь будет заключаться в тактических наработках и подготовке плана противодействия конкретным теннисистам.

«К примеру, он представил мне список из 16 игроков, против которых не любит играть, и я подготовил 16 тактик! Даниил очень силён в тактическом плане, очень точно чувствует, что нужно делать, но иногда, как и все, ошибается. Из-за эмоций, из-за нетерпения… Я пытаюсь ему это объяснить, чему он, думаю, рад», — отметил Жиль.

Медведев возлагает на это сотрудничество большие надежды.

«Жиль Симон — очень умный теннисист, и я надеюсь, что он поможет мне улучшить мою игру. В частности, рассчитываю прибавить в тех элементах, которые, возможно, получаются не лучше всего. Пока что всё идёт хорошо», — поделился теннисист.