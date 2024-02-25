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Симон: я придумал, как Медведеву справиться с 16 неудобными соперниками

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Французский теннисист Жиль Симон высказался о том, что он вошёл в тренерский штаб россиянина Даниила Медведева.
Симон: я придумал, как Медведеву справиться с 16 неудобными соперниками
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Он дал мне список из 16 игроков, с которыми ему не нравится играть, и я придумал 16 тактических приёмов, чтобы он мог с ними справляться. Даниил очень силён тактически и очень точно чувствует, что нужно делать», — цитирует Симона Le Figaro.

Специалист сообщил, что он начал сотрудничество с россиянином в декабре 2023-го, но они это не афишировали.

Напомним, что 39-летний француз завершил карьеру в 2023 году.

Ранее Медведев объяснил, почему начал сотрудничать с экс шестой ракеткой мира Жилем Симоном.

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