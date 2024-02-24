Тарпищев: Медведев выступит на турнире в ОАЭ, физически с ним всё нормально
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«Даня выступит на турнире в ОАЭ. Физически с ним всё нормально. Пропустил турниры в Роттердаме и Дохе, потому что идёт специальная работа, он знает свои недостатки и пытается их исправить. Для того чтобы быть первым, надо совершенствоваться», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
20 февраля Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP 500 в Дубае. До этого россиянин снялся с турниров ATP 500 в Роттердаме и ATP 250 в Дохе.
Также в середине февраля Медведев опустился с третьего на четвёртое место в мировом рейтинге.
Ранее Медведев объяснил, почему начал сотрудничать с экс шестой ракеткой мира Жилем Симоном.