Тарпищев: Медведев выступит на турнире в ОАЭ, физически с ним всё нормально

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о состоянии Даниила Медведева.

«Даня выступит на турнире в ОАЭ. Физически с ним всё нормально. Пропустил турниры в Роттердаме и Дохе, потому что идёт специальная работа, он знает свои недостатки и пытается их исправить. Для того чтобы быть первым, надо совершенствоваться», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

20 февраля Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP 500 в Дубае. До этого россиянин снялся с турниров ATP 500 в Роттердаме и ATP 250 в Дохе.

Также в середине февраля Медведев опустился с третьего на четвёртое место в мировом рейтинге.

Ранее Медведев объяснил, почему начал сотрудничать с экс шестой ракеткой мира Жилем Симоном.