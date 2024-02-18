Синнер после победы на турнире в Роттердаме обойдёт Медведева в рейтинге ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в турнире категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финальном матче четвёртая ракетка мира обыграла Алекса де Минора из Австралии со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Победа позволит Синнеру набрать 8270 очков в рейтинге ATP и подняться на третье место, которое занимает россиянин Даниил Медведев (8265).

Напомним, что Синнер является действующим чемпионом Australian Open — 2024. В финале турнира он победил Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе.