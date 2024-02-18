Синнер после победы на турнире в Роттердаме обойдёт Медведева в рейтинге ATP
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В финальном матче четвёртая ракетка мира обыграла Алекса де Минора из Австралии со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.
Победа позволит Синнеру набрать 8270 очков в рейтинге ATP и подняться на третье место, которое занимает россиянин Даниил Медведев (8265).
Напомним, что Синнер является действующим чемпионом Australian Open — 2024. В финале турнира он победил Медведева.
Ранее сообщалось, что Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе.