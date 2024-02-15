Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе
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Россиянин не готов защищать прошлогодний титул после Открытого чемпионата Австралии — 2024, сообщает пресс-служба турнира.
По аналогичной причине Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).
На Australian Open российский теннисист дошёл до финала, где проиграл четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Матч продолжался 3 часа 46 минут.
Ранее российская теннисистка одержала победу в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Дохе (Катар).