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Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе

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Первая ракетка России Даниил Медведев отказался от участия в турнире категории ATP 250 в Дохе.
Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

Россиянин не готов защищать прошлогодний титул после Открытого чемпионата Австралии — 2024, сообщает пресс-служба турнира. 

По аналогичной причине Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

На Australian Open российский теннисист дошёл до финала, где проиграл четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Матч продолжался 3 часа 46 минут.

Ранее российская теннисистка одержала победу в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Дохе (Катар).

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