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Тарпищев считает, что Медведев может «перебить» Кафельникова по числу титулов

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сравнил успехи Даниила Медведева с победами Евгения Кафельникова.

«Может быть, приблизился Медведев. Он уже в лидерах по одному показателю — дольше всех был на первой ступени пьедестала. Он вполне может перебить. Рублев подкрадывается. Теннис стал если не народной игрой, то во всяком случае имиджевой», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Кафельников является победителем Открытого чемпионата Австралии и Франции. Также в его коллекции есть олимпийское золото. 

28-летний Медведев в 2021 году победил на US Open.

Ранее Тарпищев назвал закономерной победу Рыбакиной над Павлюченковой на турнире в Дохе. 

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