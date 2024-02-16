Тарпищев назвал закономерной победу Рыбакиной над Павлюченковой на турнире в Дохе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной над россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Всё по силе. Рыбакина была лучше в этом матче и закономерно победила. Но Павлюченкова молодец, хорошо выступила на турнире и потихоньку двигается вперёд, приблизилась к четвёрке наших лучших теннисисток», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Россиянка уступила Рыбакиной со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

В финале турнира Рыбакина сыграет с полькой Игой Свёнтек.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе.