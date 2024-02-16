Тарпищев назвал закономерной победу Рыбакиной над Павлюченковой на турнире в Дохе
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«Всё по силе. Рыбакина была лучше в этом матче и закономерно победила. Но Павлюченкова молодец, хорошо выступила на турнире и потихоньку двигается вперёд, приблизилась к четвёрке наших лучших теннисисток», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Россиянка уступила Рыбакиной со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
В финале турнира Рыбакина сыграет с полькой Игой Свёнтек.
Ранее сообщалось, что Медведев снялся с турнира ATP 250 в Дохе.