Яркая точка зимнего сезона: Лысенко, Кнороз и Спиридонова победили на ЧР по лёгкой атлетике, Крылов побил два рекорда

Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении с лучшим результатом сезона в мире, а в женском секторе Наталья Спиридонова впервые в карьере преодолела 2 метра и попала в топ-3 аналогичного рейтинга. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене осталась второй. В прыжках с шестом лучшие результаты показали Полина Кнороз и белорус Матвей Волков. Беговая программа запомнилась двумя рекордами страны среди юниоров до 23 лет в исполнении Константина Крылова, а также очередной уверенной победой Кристины Макаренко.

Чемпионат России по лёгкой атлетике, который проходил в Москве в эти выходные, принёс целый ряд интересных результатов. Самым ярким и эмоциональным получился, пожалуй, заключительный день соревнований, когда были разыграны медали в прыжках в высоту у женщин, ведь в сектор вышла единственная олимпийская чемпионка среди всех участников турнира — Мария Ласицкене.

Подопечная Геннадия Габриляна начала соревнования уверенным прыжком на высоту 1,75 м и последовательно справлялась со всеми рубежами с первой попытки вплоть до 1,93 м. В этом году так высоко Мария ещё не прыгала, но всё же сумела преодолеть планку в третьей попытке, причём с приличным запасом. Однако на следующей отметке (1,95) чемпионка Токио всё-таки вынуждена была выбросить белый флаг, так же как и Дарья Слепова, которая, тем не менее, установила на этом турнире личный рекорд.

Девушки разделили второе место, а единственной, кто продолжил выступление, стала Наталья Спиридонова. Экс-чемпионка мира среди юниоров этой зимой выиграла четыре старта из шести, а вне пьедестала осталась лишь однажды, так что определённо может считаться фаворитом любых соревнований. Свой новый статус 21-летняя прыгунья в Москве оправдала сполна. После того, как формально оформила победу, она со второй попытки взяла и 1,97 метра, обновив личный рекорд, а затем совершила то, что даже ей самой на тот момент казалось невозможным — взлетела на 2 метра. Таким образом, россиянка показала третий результат сезона в мире после украинки Ярославы Магучих (2,04) и австралийки Николе Олислагерс (2,03).

«Сегодня я была рада уже 1,97. 2 метра мы поставили, чтобы попробовать эту высоту на будущее, но получилось прыгнуть! Я в шоке, не могу в это поверить», — поделилась эмоциями Спиридонова в прямом эфире «Матч ТВ».

В свою очередь Ласицкене заметила, что должна быть довольна результатом, так как сумела собраться после «разобранной» второй попытки на 1,93 и показать свой лучший результат в сезоне.

«Сегодня я проиграла, это нормально, девочки в отличной форме, а Наташа Спиридонова просто супер. В секторе отличная конкуренция, присутствует мандраж. Я не скажу, что этот сезон был самым странным. На тренировках было все нормально, самочувствие хорошее, но собрать себя до конца почему-то не получалось. Я сильно не копаюсь в этом, а тренер видит, что я могу. Он верит в меня и видит, что на тренировках всё получается, и попытки получаются, поэтому нужно работать дальше», — приводит слова олимпийской чемпионки ТАСС.

В аналогичных соревнованиях у мужчин Данил Лысенко победил с результатом 2,33 метра, повторив лучший результат сезона в мире. Илья Иванюк уступил конкуренту 6 см и стал вторым, а замкнул тройку призёров Никита Анищенков, проигравший бронзовому призёру ЧМ-2019 по попыткам.

С момента возвращения в сектор после четырёхлетней дисквалификации Лысенко не проиграл пока ни одного старта, и даже отсутствие международных стартов не отражается на его стремлении выступать и достигать высоких результатов.

«Я просто получаю удовольствие от прыжков. Мотивация для меня — это моя семья, мои родные, моя жена. Я понимаю, что нужно показывать высокие результаты, пусть сейчас и нет международных соревнований. Уверен, летом будут интересные старты», — подчеркнул атлет.

К сожалению, далеко не все лидеры смогли принять участие в чемпионате. Так, Екатерина Конева практически полностью пропустила зимний сезон. Единственное исключение вице-чемпионка мира 2013 года в тройном прыжке сделала для турнира «Русская зима», поддавшись, по её словам, настойчивым уговорам организаторов. Несмотря на то, что, выступая без подготовки, краснодарская спортсменка сумела показать далёкий прыжок на 14 метров, она решила не отказываться от первоначальных планов и сосредоточилась на выступлениях летом.

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В отсутствие Коневой победа досталась Виолетте Скорцовой из Белоруссии, которая стала единственной участницей, преодолевшей рубеж в 14 метров. Второе место и титул чемпионки страны завоевала Дарья Нидбайкина, улетевшая в последней попытке на 13,86. Серебро национального первенства получила Валентина Косолапова. Представительница Волгоградской области поднялась с пятого места за круг до окончания соревнований, показав 13,51 м, а затем улучшив результат ещё на 4 см. Бронза на счету Валерии Воловликовой (13,46).

Не выходил в сектор этой зимой и Тимур Моргунов, который взял время на восстановление от травм. Как объяснил его тренер Владимир Шульгин, всё прошлое лето спортсмен выступал с болью из-за повреждения связок плеча, так что перед насыщенным летним сезоном нуждается в полноценном отдыхе. Так что на этот раз зрители не увидели захватывающей дуэли между Тимуром и Матвеем Волковым, которая становилась украшением практически всех турниров в прошлом году. А белорусу для победы хватило всего двух удачных прыжков — на отметках 5,60 и 5,82 м. 19-летний прыгун обновил личный рекорд — на 1 см улучшил достижение, установленное в январе этого года на всероссийских соревнованиях в Челябинске.

Лучшим среди россиян стал Александр Соловьёв, остановившийся на отметке 5,77, за ним в итоговом протоколе расположились Михаил Шмыков (5,66) и Георгий Горохов (5,53). По словам свежеиспечённого чемпиона страны, для ещё большего прогресса ему очень не хватает напряжённой конкуренции и эффекта новизны.

«Тяжело, когда приходится следить за тем, как выступают иностранные атлеты, только с помощью телефона. Соревноваться на протяжении длительного времени только со своими тоже непросто. Не хватает новых конкурентов, хочется разных стартов, а то мы ездим всегда в одни и те же города. Но, к сожалению, приходится довольствоваться тем, что есть», — приводит слова атлета ТАСС.

В женском секторе для прыжков с шестом белорусско-российская дуэль также не получилась настолько яркой, насколько можно было бы ожидать. Ирина Жук сделала лишь одну удачную попытку на высоте 4,45 м, а с отметкой 4,63 справиться так и не смогла. Полина Кнороз же вновь вынуждена была бороться сама с собой, и достигла в этом неплохих успехов. На высоте 4,73 м, когда в дело пошёл уже более жёсткий шест, она сделала две неудачные попытки, но смогла собраться на третью и перелететь через планку. Технически хорошим получился и третий прыжок на 4,82, но спортсменке уже не хватило сил на мощное отталкивание, поэтому она и задела планку.

«Если бы не эта третья попытка, я была бы очень разочарована этим стартом. Но она действительно была очень хорошая, что даёт надежду на хорошие прыжки. У меня сейчас имеются некоторые технические проблемы, но я показала себе, тренеру, что прыгать я всё-таки умею. Так что мы спокойны, и это неплохое окончание сезона», — отметила Полина после выступления.

Ещё одной потерей турнира стала неоднократная чемпионка России в толкании ядра Снежана Трофимец, которая недавно установила уникальное достижение — стала первой в истории страны спортсменкой, побеждавшей и на зимней, и на летней Спартакиадах. Зимой девушка выступает в бобслее, и на недавнем форуме в Сочи первенствовала в заездах двоек. Москвичка планировала выступить и на легкоатлетическом турнире, но заболела прямо накануне старта и была вынуждена сняться. А победу отпраздновала Алёна Гордеева, отправившая снаряд на 17,02 м. Также призёрами соревнований стали Екатерина Бурмистрова и Наталья Тронева.

Самым ярким событием беговой части турнира стало выступление спринтера Константина Крылова. На дистанции 60 м спортсмен обновил рекорд России среди юниоров U23, показав результат 6,56 секунды. Предыдущее достижение (6,59 сек) принадлежало Александру Порхомовскому и было установлено 27 февраля 1993 года. Впрочем, сам бегун не проявил никаких эмоций в связи с этим событием.

«Понятно, что это личный рекорд, рекорд России по юниорам, но радости я особо не испытал», — заявил Крылов пресс-службе ВФЛА.

А в заключительный день турнира 19-летний бегун добавил в свой послужной список ещё один титул на дистанции 200 м — и тоже с юниорским рекордом страны — 20,73 секунды. Он сбросил 0,09 секунды с достижения Александра Соколова, державшегося с 1 марта 1992 года.

Очередную, уже седьмую в карьере на зимних первенствах страны, победу отпраздновала на 60-метровке Кристина Макаренко, которая финишировала с результатом 7,13 секунды. Она опередила ближайшую преследовательницу Викторию Максимову на 0,18 секунды. При этом, по признанию спортсменки, у неё возникли сложности на старте забега, и не допусти она оплошности, можно было преодолеть дистанцию ещё быстрее.

«Смешанные эмоции, потому что на старте почувствовала, как девочки убежали, а я немножко «заспалась». Что-то было с реакцией не очень хорошо. Но что есть, то есть. Это влияет на результат, и если сделать хороший старт, можно было финишировать ближе к 7,10, что я и планировала сделать. Но, как я поняла, когда что-то планируешь, ничего не получается», — поделилась Макаренко с пресс-службой ВФЛА.

После этой победы в активе бегуньи стало уже 16 личных титулов чемпионки России, если считать и зимние, и летние турниры. Помимо этого, она пять раз побеждала на командных ЧР, а ещё завоёвывала золото в эстафете в составе сборной Москвы.