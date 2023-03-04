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Спиридонова: и без Ласицкене на чемпионате России была высокая конкуренция

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Наталья Спиридонова оценила уровень чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении 2023 года.

«То, что Марии Ласицкене не было в секторе, на меня никак не повлияло. У нас сегодня была конкуренция в секторе, мне приходилось заставлять себя собираться, чтобы прыгать высоко», — цитирует Спиридонову ТАСС.

По словам спортсменки, она выполнила норматив мастера спорта международного класса на ЧР.

«Мы к этому долго шли, очень многое не получалось, но сегодня мне удалось добиться желаемого», — заключила Спиридонова.

Спиридонова победила на чемпионате России с результатом 1,94 метра. Второе место заняла Дарья Слепова (1,91), третье — Полина Парфененко (1,91). Олимпийская чемпионка Ласицкене, прыгнувшая в начале февраля на 1,98 метра, пропустила соревнования из-за проблем со здоровьем.

Ранее болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.

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