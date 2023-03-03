Болельщики освистали судей после выставления оценок ученице Плющенко

Болельщики освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале Гран-при России среди юниоров.

14-летняя спортсменка сделала в произвольной программе четыре чистых элемента ультра-си и получила за свой прокат 133,20 балла. После того как оценки появились на кубе арены, болельщики стали кричать «Позор!» и «Мало!», сообщает РИА Новости.

После первенства России — 2023 среди юниоров Плющенко заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее Плющенко заявил, что пока не будет комментировать выступления своих подопечных в финале Гран-при России среди юниоров.