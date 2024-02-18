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Первая чемпионка зимней и летней спартакиад Трофимец рада войти в историю

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Снежана Трофимец дала понять, что ей очень приятно первой в истории российского спорта завоевать золотые медали на летней и зимней спартакиадах.

«Очень рада быть первой. Обе медали дались мне одинаково тяжело. Хотя на летней Спартакиаде я чувствовала себя увереннее, так как у меня был хороший отрыв в результатах, да и по сезону я была лидером. Но здесь и ситуация тоже в чём-то похожая, ранее нами уже был поставлен рекорд трассы», — цитирует Трофимец ТАСС.

По словам спортсменки, в лёгкой атлетике у неё в этом зимнем сезоне был только один старт.

«Это связано с тем, что лето будет очень насыщено турнирами, и мы с тренером даже думали вообще пропустить зиму и поработать спокойно над техникой», — заключила Трофимец.

В коллекции 24-летней спортсменки — победа на летней Спартакиаде в толкании ядра и на зимней вместе с Анастасией Дудкиной — в бобслее в состязаниях женских экипажей-двоек.

Соревнования проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что бобслеисты Московской области выиграли Спартакиаду в соревнованиях бобов-четвёрок.

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