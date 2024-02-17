Бобслеисты Московской области выиграли Спартакиаду в соревнованиях бобов-четвёрок

Экипаж Ростислава Гайтюкевича завоевал золотые медали Всероссийской спартакиады среди сильнейших в турнире бобов-четвёрок в Сочи.

Команда Московской области, которую, помимо Гайтюкевича, представляют Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев, показала результат 3 минуты 36,86 секунды.

Серебряные награды выиграли бобслеисты Краснодарского края (3.37,78). Бронзу — команда Москвы (3.38,84).

Соревнования проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших.