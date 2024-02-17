RT в Telegram
Подпишись

Бобслеисты Московской области выиграли Спартакиаду в соревнованиях бобов-четвёрок

Короткая ссылка
Экипаж Ростислава Гайтюкевича завоевал золотые медали Всероссийской спартакиады среди сильнейших в турнире бобов-четвёрок в Сочи.
Бобслеисты Московской области выиграли Спартакиаду в соревнованиях бобов-четвёрок
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Команда Московской области, которую, помимо Гайтюкевича, представляют Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев, показала результат 3 минуты 36,86 секунды.

Серебряные награды выиграли бобслеисты Краснодарского края (3.37,78). Бронзу — команда Москвы (3.38,84).

Соревнования проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить