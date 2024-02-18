Достижение Трофимец, медаль Олюнина и победа Москвы в общем зачёте: как завершилась Спартакиада сильнейших

Снежана Трофимец первой в истории России стала чемпионкой как летней, так и зимней Спартакиад. В 2022 году девушка отпраздновала победу в толкании ядра, а теперь первенствовала в заездах бобслейных двоек. Николай Олюнин завоевал золото в сноуборде накануне 10-летнего юбилея своего серебряного финиша на Олимпиаде в Сочи. Конькобежка Екатерина Алдошкина пополнила личную коллекцию наград ещё одной бронзой, а её супруг Даниил стал двукратным триумфатором турнира, как и его партнёр по команде Сергей Трофимов. Последнее золото соревнований завоевала женская хоккейная команда Красноярского края, которая в финальном матче одолела соперниц из Башкортостана. А в общем зачёте первенствовала сборная Москвы, сумевшая в последний день удержать лидирующую позицию по количеству наград высшей пробы.

Творец истории

Снежана Трофимец стала первой в истории России спортсменкой, которая выиграла золотые медали как на летней, так и на зимней Спартакиаде. Дело в том, что девушка совмещает выступления в лёгкой атлетике и бобслее. И если в 2022 году она выиграла соревнования в толкании ядра на турнире в Челябинске, то сейчас одержала победу в заездах двоек в дуэте с Анастасией Дудкиной.

«Очень рада быть первой. Обе медали дались мне одинаково тяжело. Хотя на летней Спартакиаде я чувствовала себя увереннее, так как у меня был хороший отрыв в результатах, да и по сезону я была лидером. Но и здесь ситуация тоже в чём-то похожая, ранее нами уже был поставлен рекорд трассы», — поделилась уникальная спортсменка, добавив, что теперь планирует переключиться на лёгкую атлетику и принять участие в чемпионате страны, который пройдёт в Москве в марте.

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Примечательно, что напарница Трофимец, которая в их паре исполняет роль пилота, пришла в бобслей из конного спорта.

«Каким конём управлять легче, живым или железным? В принципе, моторика ничем не отличается, разница только в ощущениях пилотирования. И там, и там нужно держать крепко узду», — отметила Дудкина.

Между тем, Трофимец — не единственная легкоатлетка, которая поднялась на пьедестал почёта в этом виде программы. Второе место в паре с прославленной Надеждой Сергеевой заняла бегунья Екатерина Галицкая. В отличие от Снежаны, которая уже становилась чемпионкой страны по бобслею, её коллега делает только первые шаги на высоком уровне.

«Я не рассталась с лёгкой атлетикой, просто приняла решение пропустить зимний сезон и попробовать себя в бобслее. Всегда мечтала попробовать себя в этом виде спорта, и раз представилась такая возможность, то решила её использовать. Первый раз я села в боб только в ноябре, и мне понравилось. Немножко волнительно было, но не так страшно, как думала вначале», — поделилась 36-летняя спортсменка.

В самой престижной дисциплине бобслея — мужских четвёрках — чемпионство отпраздновал экипаж Ростислава Гайтюкевича. Вместе с ним в команде выступали Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев. Ранее один из лучших отечественных пилотов в дуэте с Лаптевым завоевал золото в заездах двоек. При этом он не проиграл соперникам ни одной из восьми попыток в двух видах. В четверках только экипаж Максима Андрианова сумел поддержать высочайший темп Гайтюкевича и проиграл ему в итоге меньше секунды. Неплохо проявил себя и молодой пилот Кирилл Голубев, чей квартет занял третье место, уступив лидеру около двух секунд.

Подарок к юбилею

18 февраля 2014 года Николай Олюнин стал первым в истории России сноубордистом, который завоевал медаль Олимпийских игр. Он стал серебряным призёром. И накануне значимого юбилея спортсмен сделал себе весомый подарок, выиграв титул Спартакиады. В субботу Олюнин и Кристина Пауль одержали убедительную победу в сноуборд-кроссе среди смешанных пар. Кроме того, днём ранее Николай стал вице-чемпионом в индивидуальной дисциплине.

Серебряный призёр Сочи — один из главных кумиров сотен мальчишек, занимающихся сноубордом в России. Один из них, 11-летний Марк из Новосибирска, перед Новым годом загадал на «Ёлке желаний» побывать в Красноярске и опробовать местные горнолыжные трассы. И во время Спартакиады его желание исполнилось: он не только посетил соревнования по горнолыжной акробатике, но и провёл индивидуальную тренировку с Олюниным.

Кто знает, может быть именно эта встреча станет судьбоносной, и на одной из следующих Олимпиад медаль в сноуборде России принесёт уже Марк.

Пятая медаль Алдошкиной

Екатерина Алдошкина всё-таки стала одной из самых титулованных спортсменок завершившейся Спартакиады. К завоёванным ранее трём золотым медалям в шорт-треке и бронзе в конькобежном спорте в предпоследний день соревнований она добавила ещё одно третье место — на дистанции 5000 м.

Как пояснила Екатерина, решение выступить сразу в двух смежных видах спорта было связано с тем, что состязания в обоих прошли в её родной Челябинской области. Поэтому спортсменка решила порадовать своих земляков и помочь региону набрать зачётные очки.

«Мне нужен был новый вызов, желание добиться каких-то высот в конькобежном спорте. Да, сейчас я больше сконцентрирована на том, чтобы успешно выступать в коньках. Но по мере сил и возможностей не забываю о шорт-треке», — отметила Алдошкина.

Как известно, Екатерина замужем за своим коллегой, конькобежцем Даниилом Алдошкиным, и их семья не осталась на Спартакиаде без побед, несмотря на то, что спортсмен подошёл к этому старту не в лучшем физическом состоянии.

«Спартакиада получилась для меня такой скомканной в связи с болезнью, из-за которой я пропустил часть своих основных дисциплин. Отошло только к концу, на масс-старте, и я рад, что так хорошо всё сложилось. Считаю, что задачу максимум на этом этапе я выполнил», — отметил Даниил, отличившийся в масс-старте и командной гонке.

Две награды высшей пробы завоевал на турнире и Сергей Трофимов. К первому месту на дистанции 5000 м он добавил победу на дистанции вдвое длиннее. Кроме того, в активе красноярца ещё два серебра — в командной гонке и на 1500-метровке.

По словам конькобежца, к этим соревнованиям он длительное время готовился в Белоруссии, так как в Коломне, где тренируются спортсмены сборной, ему не подходит время, выделяемое под тренировки. А в Челябинск Сергей приехал загодя — ещё 7 января.

«Прикатывался к этому льду, катку, температуре, так как здесь прохладно», — отметил Трофимов.

Финальное золото

Последний комплект наград Спартакиады был разыгран в женском хоккее. В финале, который состоялся в воскресенье на льду челябинской арены «Трактор», сошлись команды Красноярского края и Башкортостана. Первые одолели на предыдущей стадии дружину из Подмосковья, а вторые отправили бороться за бронзу петербурженок.

А решающий матч получился поистине драматичным. В первом периоде соперницы нанесли по десять бросков в створ ворот друг друга, однако цели достиг только один — его автором стала сибирячка Оксана Митрофанова.

Во втором игровом отрезке башкирские спортсменки бросились отыгрываться и обрушили на владения Дарьи Грезден шквал атак. 19-летняя голкипер красноярской «Бирюсы» смогла отразить 17 бросков и сохранила-таки ворота в неприкосновенности. Но и девять попаданий в створ от нападающих её команды тоже не привели к голу, и на третий период соперницы вышли при том же минимальном счёте 1:0.

Давление хоккеисток из догоняющей команды продолжилось, но забросить им никак не удавалось. А за девять минут до конца они и вовсе пропустили вторую шайбу. Но менее чем через две минуты башкирки вернули интригу в игру, размочив счёт. Однако большего выжать они уже не смогли, и команда Красноярского края принесла сборной региона 11-ю золотую награду.

Лучшим бомбардиром турнира стала Митрофанова с восемью голами. Она обошла по дополнительным показателям Ксению Тюрину из команды Башкирии.

«Здесь очень много зрителей было, атмосфера крутая, на ЖХЛ ходит народу поменьше, чувствовалась ответственность. Считаю, турнир нужно делать в одном месте, игры друг за другом. В ЖХЛ играешь три дня подряд с одной и той же командой, любой может победить. А тут один матч, побеждает тот, кто больше хочет», — поделилась размышлениями хоккеистка.

Борьба двух столиц

Основная борьба за первое место в командном зачёте Спартакиады ожидаемо развернулась между сборными двух столиц. В первые дни турнира лидировала команда с берегов Невы, но постепенно москвичи ликвидировали отставание и вырвались вперёд.

Перед заключительным днём соревнований у сборной Москвы в активе было 15 золотых наград, а у Санкт-Петербурга — 13, и интрига, кто же станет первой, держалась почти до самого конца. Так, петербуржцы в воскресенье добавили в свою копилку сразу три победы. Евгения Крупицкая выиграла лыжный марафон, Ирина Умницына и Андрей Фёдоров — эстафету в ски-альпинизме, а Анастасии Мишиной и Александру Галлямову не было равных в парном катании.

Однако и московские спортсмены в долгу не остались. Елизавета Агафошкина стала лучшей в коньковом масс-старте, всего на 0,07 секунды опередив Елену Еранину из Подмосковья, а Михаил Назаров взошёл на верхнюю ступеньку пьедестала в прыжках с трамплина. Этих двух наград Москве уже хватило для досрочного триумфа, но яркую точку в этом споре поставила Аделия Петросян, которая принесла столице 18-е золото. А всего в копилке сборной 51 медаль (18 — 19 — 14). У Санкт-Петербурга 39 наград в общей сложности (16 — 8 — 15), а замкнула тройку сильнейших Московская область с 34 местами на пьедестале почёта (12 — 11 — 11).