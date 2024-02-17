Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли Спартакиаду в заезде двоек
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Спортсменки из Московской области показали результат 3 минуты 47,72 секунды.
Серебряные награды выиграли Надежда Сергеева и Екатерина Галицкая (3.48,55) из Красноярского края. Бронзу — Анастасия Макарова и Елена Мамедова (3.48,66) из Краснодарского края.
Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.
Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших в Красноярске.