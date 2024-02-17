Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли Спартакиаду в заезде двоек

Бобслеистки Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец завоевали золотые медали Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в турнире двоек в Сочи.

Спортсменки из Московской области показали результат 3 минуты 47,72 секунды.

Серебряные награды выиграли Надежда Сергеева и Екатерина Галицкая (3.48,55) из Красноярского края. Бронзу — Анастасия Макарова и Елена Мамедова (3.48,66) из Краснодарского края.

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что сборная Санкт‑Петербурга стала победителем женского турнира по кёрлингу на Спартакиаде сильнейших в Красноярске.