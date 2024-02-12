Экипаж Гайтюкевича выиграл золото Спартакиады в соревнованиях бобов-двоек
- РИА Новости
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Спортсмены показали результат 3 минуты 40,34 секунды. Второе место заняли Степан Дубинко и Александр Ефимов (3:42,72). Тройку замкнули Алексей Стульнев и Николай Козлов (3:42,83).
Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.
Ранее лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником.