Экипаж Гайтюкевича выиграл золото Спартакиады в соревнованиях бобов-двоек

Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев одержали победу на Спартакиаде сильнейших.

Спортсмены показали результат 3 минуты 40,34 секунды. Второе место заняли Степан Дубинко и Александр Ефимов (3:42,72). Тройку замкнули Алексей Стульнев и Николай Козлов (3:42,83).

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником.