Яркие победы Саютиной, эффектный рывок Мастиева и новая медаль Филиппова: как прошли очередные дни Спартакиады

Александра Саютина завоевала ещё два золота на соревнованиях по конькобежному спорту и стала трёхкратным триумфатором Спартакиады сильнейших. Павел Кулижников завершил выступление на турнире с двумя победами в активе, а Данил Смирнов в забеге на 1500 м неожиданно опередил серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Сергея Трофимова. Самир Мастиев первенствовал в лыжном двоеборье, отыграв отставание в 1 минуту 20 секунд от лидера после выступления на трамплине. Между тем, 20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов оправдал статус фаворита и пополнил список личных достижений ещё одной наградой высшей пробы. Чем запомнились седьмой и восьмой дни турнира — в материале RT.

Сражения конькобежцев

В седьмой и восьмой дни Спартакиады было разыграно шесть комплектов наград в конькобежном спорте и в полку трёхкратных победителей турнира прибыло. Александра Саютина к золотой медали на 3000 м добавила награду высшей пробы в забеге вдвое короче, а также первенствовала в командной гонке на шесть кругов в составе сборной Москвы. Кроме того, она отправила в свою копилку ещё и серебряную награду на «тысяче», где уступила Дарье Качановой.

Дочь олимпийской чемпионки Лиллехаммера конькобежки Светланы Бажановой и призёра чемпионатов мира Вадима Саютина призналась, что родители внесли весомый вклад в её высокие результаты.

«Помогает то, что у меня такая генетика. Родители со своей точки зрения могут мне многое подсказать... Плюс папа имеет большой опыт в тренерской карьере, чему я очень рада, я доверяю ему полностью. Это не даёт мне усомниться в своей подготовке и техническом исполнении», — цитирует спортсменку ТАСС.

Тем не менее, по признанию Александры, она не ожидала такого количества побед, ведь уровень конкуренции достаточно высок.

«Девочки конкурентоспособные — и Катя Кошелева, и Лиза Агафошина, и Лина Голикова. Достаточно сильные соперницы, с которыми сложно бороться», — отметила она.

Дарья Качанова между тем завоевала две золотые и серебряную медали, чем заслужила отдельную похвалу Ольги Фаткулиной. Серебряный призёр Игр-2014 так и не смогла пробиться на пьедестал почёта, но всё равно занесла прошедший турнир себе в актив.

«Хотелось порадовать молодое поколение, но по тому, как я начинала сезон и каков был разрыв между Дарьей Качановой и мной, считаю, что я выступила вообще супер. В начале сезона на 1 000 м было четыре секунды отставания, сейчас — две. В целом я собой горжусь», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Между тем, Екатерина Алдошкина всё-таки добавила конькобежную награду к трём победам в шорт-треке. Она стала бронзовым призёром командной гонки в составе трио из Челябинской области. Интересно, что в аналогичной дисциплине у мужчин победу отпраздновал супруг Екатерины Даниил Алдошкин. Также в команде Московской области, ставшей чемпионом, были Руслан Захаров и Даниил Чмутов.

Не разочаровал болельщиков, собиравшихся на трибунах «Уральской молнии», и восьмикратный чемпион мира Павел Кулижников. Он, хотя и жаловался на проблемы с мотивацией, выиграл обе дисциплины, в которых участвовал, — 500 и 1000 м. Больше в этом сезоне конькобежец выступать не планирует.

«Для меня это самый важный старт в этом сезоне, потому что есть хоть какое-то материальное обеспечение. Это очень важно, потому что выступать за просто так человеку, который уже прошёл от а до я, сложно. Поэтому я подводил свою форму к этим выступлениям», — рассказал Павел.

Но если триумф Кулижникова был ожидаемым, то победа Данила Смирнова на дистанции 1500 м у мужчин стала своего рода сенсацией. Он опередил серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в командной гонке Сергея Трофимова и принёс сборной Кировской области первую золотую медаль Спартакиады. Как рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, в регионе у Смирнова достаточно сложные условия для подготовки: нет ни искусственного льда, ни катка под крышей.

«Тем не менее, как я говорил, Российская земля рождала и будет рождать талантов, а наша задача — им в этом помочь», — цитирует функционера ТАСС.

Лыжная развязка

Захватывающий сюжет развернулся в пятницу в лыжном двоеборье, где спортсмены соревнуются в прыжках с трамплина и лыжной гонке на 10 км. После первой части состязаний лидерство захватил Владимир Малов, улетевший на 122 м. Артём Галунин, ранее завоевавший золото Спартакиады в другой дисциплине, шёл вторым, а замыкал тройку Давид Ибрагимов. Однако на лыжне все трое оказались бессильны перед Самиром Мастиевым, который уходил на дистанцию с отставанием в 1 минуту 20 секунд от Малова. Екатеринбуржский двоеборец не только настиг соперников, но и на финише привёз 56,9 секунды Галунину, который в итоге завоевал серебро. Бронза досталась Малову.

Между тем в эти дни у летающих лыжников произошло немаловажное событие: об уходе из спорта объявила легенда этого вида спорта — серебряная медалистка пекинской Олимпиады, призёр и победитель этапов Кубка мира Ирина Аввакумова. Она поставила точку в карьере на мажорной ноте, завоевав бронзовые медали в командных состязаниях в составе сборной Московской области.

«Мне кажется, сейчас самое подходящее время. Хороший старт, хорошие прыжки. Как даётся это решение? Тяжело. Ты живёшь всю жизнь в спорте, и сложно представить, что будет дальше. Но мне кажется, уже пора. Дорогу молодым надо давать. Я ещё не знаю, чем буду заниматься дальше, пока хочу отдохнуть и проводить побольше времени с семьёй», — рассказала 32-летняя спортсменка.

Олимпийский новичок

Как известно, российская Спартакиада проходит по программе Олимпийских игр 2026 года, а значит, в ней представлен и абсолютно новый вид спорта, который дебютирует в Милане, — ски-альпинизм, или скимо. Эти соревнования включают восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков.

Первый чемпионат мира по ски-альпинизму состоялся в 2002-м и с тех пор проводится каждые два года. Кроме того, есть и Кубок мира, который проходит каждый год и включает в себя минимум пять этапов. Российские спортсмены, как и во многих других видах спорта, после февраля 2022 года к соревнованиям не допускаются даже в нейтральном статусе, поэтому совершенствуют навыки исключительно на отечественных турнирах.

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Первую золотую медаль Спартакиады в малоизвестной для широкой публики дисциплине завоевал Никита Филиппов — настоящая звезда этого вида спорта. К 21 году уроженец Камчатского края уже выиграл два десятка титулов чемпиона России и близко к себе не подпускает конкурентов. А начинал свою спортивную карьеру Никита в биатлоне и даже становился чемпионом края. Но потом сменил специализацию.

«В то время на Камчатке сложно было сделать серьёзную карьеру в биатлоне. Я выигрывал чемпионаты края, но выездов в другие регионы практически не было, финансирования — тоже. И именно в тот момент, в 2017 году, тренер сборной Камчатского края по ски-альпинизму Лариса Анатольевна Соболева мне предложила поехать на чемпионат мира, выступить там среди юношей. Естественно, я согласился, и это меня подстегнуло к более усердным занятиям ски-альпинизмом — манили перспективы ездить в разные города и страны», — рассказывал в одном из интервью атлет.

Теперь его мечта — выступить на Играх в Милане.

Среди женщин в скимо-спринте первенствовала 19-летняя Дарья Зинченко, которая лишь в январе впервые стала чемпионкой страны в дисциплине «вертикальная гонка». А впереди у олимпийских альпинистов ещё эстафеты.