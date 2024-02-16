Команда Москвы лидирует в медальном зачёте за два дня до завершения Спартакиады

Команда Москвы сохранила лидерство в медальном зачёте зимней Всероссийской спартакиады сильнейших.

На счету атлетов из столицы после восьми соревновательных дней 12 золотых, 13 серебряных и десять бронзовых медалей.

Второе месте занимает сборная Санкт-Петербурга (9 — 5 — 5). Третье — команда Московской области (7 — 6 — 8).

Спортсмены уже разыграли 71 комплект наград.

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная Красноярского края по хоккею вышла в полуфинал Спартакиады.





