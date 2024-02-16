Команда Москвы лидирует в медальном зачёте за два дня до завершения Спартакиады
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
На счету атлетов из столицы после восьми соревновательных дней 12 золотых, 13 серебряных и десять бронзовых медалей.
Второе месте занимает сборная Санкт-Петербурга (9 — 5 — 5). Третье — команда Московской области (7 — 6 — 8).
Спортсмены уже разыграли 71 комплект наград.
Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля.
Ранее сообщалось, что женская сборная Красноярского края по хоккею вышла в полуфинал Спартакиады.