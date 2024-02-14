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Серебряный призёр ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова завершила карьеру

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Серебряный призёр Олимпийских игр по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова завершила карьеру.
Серебряный призёр ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова завершила карьеру
  • РИА Новости

«Ирина — настоящая легенда женского прыжкового спорта, многолетний лидер российской женской команды. Желаем ей успехов и благодарим за те яркие моменты, которые она подарила нам талантливыми и бесстрашными выступлениями», — говорится в заявлении Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Спортсменка объявила о завершении карьеры после выступления на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия). Женская сборная России завоевала серебряные медали в командных состязаниях. Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова набрали в сумме 783,9 балла.

Золотые медали выиграла команда Австрии (819,0), бронза досталась сборной Словении (783,4).

Ранее защитник «Факела» Фёдор Кудряшов объявил о завершении профессиональной карьеры.

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