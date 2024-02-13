Вызов Большунову от Алдошкиной, золото Сергеевой и сенсация в могуле: как прошли два дня Спартакиады

Шорт-трекист Владимир Балбеков завоевал больше всех медалей в первые четыре дня соревнований — в его активе три золота и серебро. Также по три награды высшей пробы заработали Екатерина Алдошкина и Александр Большунов, которые продолжают борьбу за звание самого титулованного атлета турнира. Начало соревнований в санно-бобслейном комплексе «Санки» принесло по два золота командам Москвы и Подмосковья, а единственной победительницей дня не из этих сборных стала 36-летнаяя Надежда Сергеева, первенствовавшая в заездах монобобов. В акробатических видах сюрприз преподнёс Артём Глущенко, завоевавший золото в могуле. Чем запомнились третий и четвёртый дни Спартакиады сильнейших — в материале RT.

Кто станет самым титулованным?

Уже с первых дней Спартакиады завязалась заочная борьба за звание самого титулованного спортсмена этого турнира. Здесь, безусловно, преимущество на стороне тех атлетов, кто может выступать в разных дисциплинах своего вида. Одним из основных фаворитов считается лыжник Александр Большунов, в активе которого уже три золота.

Но составить ему конкуренцию способна Екатерина Алдошкина, которая совмещает на этих соревнованиях выступления в двух смежных видах — шорт-треке и конькобежном спорте. Именно челябинская спортсменка на родной арене «Уральская молния» стала первой обладательницей трёх золотых наград турнира.

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В первый день она отпраздновала победу на дистанции 1500 м, а два дня спустя пополнила свою копилку ещё двумя наградами высшей пробы. Сначала она первенствовала на дистанции 1000 м, а менее чем через час победила ещё и в смешанной эстафете в составе сборной Челябинской области. Екатерина могла бы продолжить своё триумфальное шествие и на следующий день, но в женской эстафете её команда финишировала только второй, а потом и вовсе была дисквалифицирована.

Однако уроженка Челябинской области на этом не остановится. Теперь она собирается сменить шорт-трековские коньки на конькобежные и побороться ещё за четыре золотые награды в смежном виде спорта. Если Екатерине удастся реализовать план-максимум, то она сможет опередить Большунова, даже если тот продолжит свою победную серию: потенциально олимпийский чемпион сможет выиграть только шесть золотых медалей — именно столько комплектов наград предусмотрено в рамках турнира у мужчин-лыжников.

По мнению товарища по команде Алдошкиной, Даниила Ейбога, Екатерине по силам завоевать больше всех.

«Это вполне возможно, я в Катю верю. Она очень сильная и целеустремлённая. В конькобежном спорте тоже покажет очень высокий результат, 100%», — цитирует слова Ейбога «Матч ТВ».

Но на данный момент самый титулованный спортсмен соревнований — шорт-трекист Владимир Балбеков. В его активе три золотых и одна серебряная награда. 22-летний атлет преподнёс сенсацию в первый день турнира, дважды опередив живую легенду отечественного шорт-трека Семёна Елистратова, однако на дистанции 1000 м олимпийский чемпион Сочи взял убедительный реванш. А в третий раз на высшую ступень пьедестала Балбеков поднялся в составе эстафетной команды Санкт-Петербурга в заключительный день соревнований. Спортсмен признался, что ему не нужно искать для себя мотивацию для тренировок и выступлений даже в отсутствие международных стартов.

«Я научился кайфовать от себя, а ещё и по первым местам бегать — так вдвойне приятно. Я уверен, что достичь такого результата помогло всё вкупе. С моей стороны это была очень тяжёлая подготовка — и моральная, и физическая, но также это и огромная работа тренера, огромная работа наших специалистов по психологии, врачебного штаба», — цитирует спортсмена ТАСС.

При этом Балбеков верит, что ему представится возможность выступить не только на Спартакиаде, но и на Олимпийских играх 2026 года.

«Надеюсь там не только выступить, но и результат показать такой, чтобы все ахнули», — подчеркнул Владимир.

Золото 36-летней Сергеевой

Старт соревнований на санно-бобслейном комплексе «Санки» в понедельник принёс сразу по две золотые медали в актив сборных Москвы и Московской области.

Так, в скелетоне никаких шансов соперницам не оставила москвичка Алина Тарарыченкова. Её преимущество было таким значительным, что в заключительной попытке она могла себе позволить расслабиться и приехать шестой. Серебряная награда досталась её подруге по сборной Анастасии Цыгановой, а вот полностью московского пьедестала не получилось — в борьбе за бронзу Полина Тюрина всего 0,04 секунды проиграла Виктории Феттель из Краснодарского края.

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Победный задел столичных скелетонисток поддержали Андрей Богданов и Юрий Прохоров, первенствовавшие в заездах двухместных саней. Евгений Евдокимов и Семён Миков, также представляющие столицу, заняли второе место. А серебряные призёры Сочи-2014 Александр Денисьев и Владислав Антонов из Красноярского края завоевали бронзу.

Призёры признались, что хотели победить на соревнованиях с рекордом трассы, который был установлен ровно десять лет назад. 12 февраля 2014 года на Олимпиаде немцы Тобиас Арльт и Тобиас Вендль стали чемпионами, показав в первой финальной попытке 0.49,373.

«Нам не хватает иностранных экипажей, чтобы с ними посоревноваться. А то получается, что молодые спортсмены к нам подтягиваются по результатам, а мы стоим на месте. Поэтому сейчас у нас самая главная задача — побить рекорд трассы. Но то погода не даёт, то ещё какие-то сложности возникают», — поделился Прохоров.

Ещё одно серебро Москве принесли Екатерина Фомина и Полина Григорьева в соревнованиях женских двоек. Девушки уступили только Виктории Демченко и Олесе Михайленко, представляющим Московскую область.

А вторым золотом дня копилку Подмосковья пополнили бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Они привезли второму месту, которое заняли Степан Дубинко и Александр Ефимов, 2,38 секунды. Бронза в этой дисциплине у Алексея Стульнева и Николая Козлова.

Единственная победа на «Санках», которая досталась не представителям Москвы или Подмосковья, случилась в соревнованиях монобобов. Там свой класс вновь подтвердила 36-летняя уроженка Кемерово Надежда Сергеева, которая без особых проблем опередила Анастасию Макарову и Любовь Черных. При этом спортсменка призналась, что, даже несмотря на огромный опыт выступлений на крупнейших турнирах, она волновалась перед выходом на старт Спартакиады.

«Сейчас отмечают десятилетие сочинских Игр, и я вспомнила свои заезды. На сочинской Олимпиаде мой стаж пилота составлял всего один год, я была молодой и неопытной, и всё величие этого события, конечно, на меня давило. Но сейчас мне тоже нелегко. Мы все вынуждены сидеть и соревноваться в Сочи, у всех огромный накат на этой трассе, и может случиться всякое», — подчеркнула бобслеистка.

Сноуборд, фристайл и… любовь

Соревнования в параллельном слалом-гиганте в сноуборде обошлись без сюрпризов. Уверенные победы одержали экс-чемпионы мира в этой дисциплине София Надыршина и Андрей Соболев. В финале уроженка Южно-Сахалинска опередила Полину Каримову, а представитель ХМАО — Ярослава Степанко.

Одним из наиболее запоминающихся моментов дня стало предложение руки и сердца, которое тренер сборной России по фристайлу Дмитрий Мулендеев сделал сноубордистке Полине Смоленцевой. Трогательное событие произошло после церемонии награждения. Молодой человек встал на одно колено и преподнёс возлюбленной кольцо, а также букет цветов. Девушка сказала «да».

«Теоретически процедура предложения формальна и несёт социальный смысл, то есть обозначение нашего союза для социума. Но на деле, даже для нас самих, ритуал оказался достаточно волнующим. Как будто я испытывал несколько эмоциональных стадий проверки серьёзности своих намерений, на каждой из которых происходило переосмысление. У Полины вообще случился шок. Теперь уже счастлива и улыбается!» — поделился Мулендеев своими эмоциями с пресс-службой Федерации фристайла России.

Фристайлисты в понедельник разыграли медали в могуле, и золото у мужчин достаточно неожиданно завоевал Артём Глущенко. Для 19-летнего спортсмена это первая победа такого уровня на взрослых соревнованиях. До этого момента его лучшим результатом было 6-е место на чемпионате России 2022 года. А вот триумф Виктории Лазаренко среди девушек был более ожидаемым, ведь она дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2021), а на взрослом мировом первенстве завоёвывала серебряную награду в парном могуле.

«Такие соревнования, как зимняя Спартакиада, нужны, так как здесь отбираются самые сильные по всей стране спортсмены. Можно узнать, кто из всех спортсменов сегодня самый сильный, в какой форме находятся соперники», — поделилась впечатлениями от турнира спортсменка.