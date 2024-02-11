Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали золото в параллельном гигантском слаломе на Спартакиаде

Сноубордисты София Надыршина и Андрей Соболев завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в параллельном гигантском слаломе.

РИА Новости