Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали золото в параллельном гигантском слаломе на Спартакиаде
Сноубордисты София Надыршина и Андрей Соболев завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в параллельном гигантском слаломе.
- РИА Новости
Суйков победил Ярослава Степанко. Бронзовую медаль завоевал Всеволод Мартынов.
В финале Надыршина обогнала Полину Каримову. Тройку замкнула Милена Сарсембаева, которая одолела Алину Рафикову.
Ранее Уайлд стал послом зимней Спартакиады.
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