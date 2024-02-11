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Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали золото в параллельном гигантском слаломе на Спартакиаде

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Сноубордисты София Надыршина и Андрей Соболев завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в параллельном гигантском слаломе.
Сноубордисты Надыршина и Соболев завоевали золото в параллельном гигантском слаломе на Спартакиаде
  • РИА Новости

Суйков победил Ярослава Степанко. Бронзовую медаль завоевал Всеволод Мартынов.

В финале Надыршина обогнала Полину Каримову. Тройку замкнула Милена Сарсембаева, которая одолела Алину Рафикову. 

Ранее Уайлд стал послом зимней Спартакиады.

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