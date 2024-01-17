Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд стал послом зимней Спартакиады

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд стал послом зимней Спартакиады.

«Обговорили участие Вика в мероприятиях Спартакиады, обсудили вопросы развития сноуборда в России и привлечения детей к занятиям этим видом спорта. В свою очередь он рассказал о своей работе с молодыми россиянами в разных регионах страны», — написал директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов в своём Telegram-канале.

Спартакиада пройдёт с 9 по 18 февраля. На турнире разыграют 108 комплектов наград в 16 дисциплинах.

Уайлд получил российский паспорт в 2012 году.

35-летний спортсмен на Играх-2014 в Сочи выиграл золотые медали в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Ранее Уайлд заявил, что врачи безосновательно не допускают его к соревнованиям.