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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд стал послом зимней Спартакиады

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд стал послом зимней Спартакиады.
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд стал послом зимней Спартакиады
  • РИА Новости

«Обговорили участие Вика в мероприятиях Спартакиады, обсудили вопросы развития сноуборда в России и привлечения детей к занятиям этим видом спорта. В свою очередь он рассказал о своей работе с молодыми россиянами в разных регионах страны», — написал директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов в своём Telegram-канале. 

Спартакиада пройдёт с 9 по 18 февраля. На турнире разыграют 108 комплектов наград в 16 дисциплинах. 

Уайлд получил российский паспорт в 2012 году.

35-летний спортсмен на Играх-2014 в Сочи выиграл золотые медали в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Ранее Уайлд заявил, что врачи безосновательно не допускают его к соревнованиям.

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