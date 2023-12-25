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Уайлд заявил, что врачи безосновательно не допускают его к соревнованиям

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что врачи безосновательно не допускают его к соревнованиям.
Уайлд заявил, что врачи безосновательно не допускают его к соревнованиям
  • РИА Новости

«Хочу обратиться к центру спортивной подготовки, Министерству спорта с просьбой помочь мне завоевать ещё одну медаль на Олимпиаде. У меня есть проблема с несколькими людьми из ФМБА, которые не позволяют мне приносить медали России. У меня нет никаких проблем со здоровьем, но они каждый раз находят их и говорят, что со мной что-то не так», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Уайлд получил российский паспорт в 2012 году.

35-летний спортсмен на Играх-2014 в Сочи выиграл золотые медали в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Ранее сообщалось, что Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года.

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