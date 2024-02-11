Серебро и бронза Елистратова, сюрприз от Алдошкиной и травма Мальцева: как стартовала Спартакиада сильнейших

Владимир Балбеков дважды опередил Семёна Елистратова и оформил золотой дубль в шорт-треке. Весь сезон выступавшая в конькобежном спорте Екатерина Алдошкина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта на «полуторке», а на дистанции втрое короче победила юниорка Фаиля Аймалетдинова. В соревнованиях по хафпайпу первое место заняла 14-летняя сноубордистка Мария Никольская, а в той же дисциплине фристайла триумфально после травмы вернулась обладательница Кубка мира Валерия Демидова. Лыжник Артём Мальцев признался, что два года выступает с травмой и планирует летом делать операцию. Чем запомнился старт Спартакиады сильнейших — в материале RT.

Золотой дубль Балбекова в шорт-треке

Первыми из представителей коньковых видов спорта на Спартакиаде сильнейших начали разыгрывать медали шорт-трекисты. На дистанциях 500 и 1500 м не обошлось без сюрприза: пока ни одного золота не смог завоевать 33-летний Семён Елистратов, выигравший в этом сезоне чемпионат России в многоборье.

Дважды на высшую ступень пьедестала почёта поднялся молодой Владимир Балбеков, который впервые за долгое время сумел полноценно подготовиться к турниру.

«И за здоровьем получилось последить хорошо — никто не кашлял рядом, я без соплей сюда приехал», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

На «пятисотке» 22-летний атлет сразу же создал себе комфортный задел от преследователей и сохранил первое место, вторым финишировал Павел Ситников, а Елистратов в борьбе взял бронзу.

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А в финале на 1500 м сработала командная тактика. Вперёд вышли сразу три члена сборной Санкт-Петербурга, мешая соперниками занять удобные позиции для атаки. При этом спортсмены взвинтили такой темп, что справиться с ним смог только Балбеков: Сергей Милованов «отвалился» в середине дистанции, а Максим Шевелёв сражался только за бронзу с Ситниковым.

У Елистратова гонка сложилась не идеально: за пару кругов до конца дистанции он чуть не упал, тем не менее всё же оказался за спиной лидера и в последний момент был близок к тому, чтобы именно его конёк оказался первым в финишном створе.

При этом особняком от остальных наград пока стоит серебро Ситникова. Как оказалось, перед Спартакиадой он две недели пролежал в больнице.

«Характер и многолетние тренировки дают о себе знать. Всё так просто быстро не заканчивается. Рассчитывал на медаль, но было очень тяжело. Что за проблемы со здоровьем? Периферический парез лицевого нерва. Отказала левая часть лица полностью, не закрывались глаза, поэтому лежал в больнице и восстанавливался. Это может быть от всего — инфекция, переохлаждение, перепады температур. Точную причину не установили», — признался Павел.

У девушек на 1500 м не было равных Екатерине Алдошкиной, которая в этом сезоне больше выступает в конькобежном спорте, а не в шорт-треке. Тем не менее, как и в случае с Ситниковым, опыт помогает побеждать.

«Когда надела шорт‑трековские коньки первый раз по прилёте в Челябинск, не могла даже сделать обычный скрестный шаг. Начала переживать — может, сделала ошибку, может, нужно было в октябре‑ноябре‑декабре ещё пару раз постоять, покататься, чтобы ощущения никуда не пропали. Разница между ботинками очень большая и самое неприятное, когда косточки начинают болеть. Ощущение, будто это не твои ботинки, а новые слепки, не очень удобные», — призналась спортсменка.

В то же время, по мнению Алдошкиной, расписание на Спартакиаде составлено очень удобно. Ей было бы сложнее сначала выступать в конькобежном спорте.

«Соревнования по шорт‑треку тяжелее морально — нужно бежать несколько раз, волнуясь перед каждым стартом. Бывает мало отдыха — нужно самому поточить коньки, замяться, размяться. В конькобежном спорте всё более спокойно происходит, тем более я бегаю длинные дистанции — есть время подумать, подготовиться», — добавила спортсменка.

Дистанцию 500 м выиграла Фаиля Аймалетдинова, которая в этом сезоне стала победительницей первенства страны среди юниоров и попадает на пьедестал на этапах Кубка мира. Причём весь забег лидировала Софья Бойцова, но её дисквалифицировали за выбрасывание конька.

«У нас такой вид спорта, что всегда драма, в каждом забеге. Не знаешь, каким будешь на финише, все очень непредсказуемо. Атмосфера? Нравится! У меня это пока самый крупный старт в карьере. Организация на высшем уровне, все поддерживают. Челябинск — лучший, всё проходит супер», — отметила Аймалетдинова.

Возвращение Демидовой в хафпайпе

Представители акробатических видов спорта в субботу разыгрывали медали в дисциплине хафпайп. Пожалуй, самые неожиданные результаты получились в соревнованиях девушек в сноуборде. И дело даже не в том, что золотую медаль выиграла 14-летняя Мария Никольская. В этом сезоне она уже успела заявить о себе на взрослых соревнованиях.

Скорее удивили низкие результаты спортсменок в финале по сравнению даже с квалификацией. Победительница получила от судей всего 60,67 балла, а серебряный призёр Елена Костенко и вовсе 45,00 из 100 возможных. При этом лидер Софья Афанасьева провалила финал, оставшись только пятой.

У мужчин в сноуборде серьёзная борьба развернулась между Максимом Суйковым и Ярославом Ленчевским. Представитель Санкт-Петербурга во второй попытке показал великолепное выступление и наконец-то сумел обойти своего оппонента, ранее здесь же, в Миассе, выигравшего два этапа Кубка страны.

В лыжном хафпайпе победили чемпион России Владимир Иванов и Валерия Демидова, для которой этот турнир стал первым крупным соревнованием после травмы. Спортсменка пропустила Олимпиаду-2022 из-за повреждения, хотя была обладательницей Кубка мира в данной дисциплине в сезоне-2019/20. В Миассе она опередила заменявшую её в Пекине юную Екатерину Глазкову.

Без Косторной

Соревнования по фигурному катанию стартуют в Челябинске только на следующей неделе. Однако уже сейчас приходят не самые радужные новости. Так, операцию на плече в ближайшее время должна перенести Алёна Косторная, поэтому Спартакиаду она и Георгий Куница пропустят.

«У Алёны долгое время болело плечо, причём от нагрузок боли постоянно усиливались. Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — сказал RT тренер фигуристки Сергей Росляков.

Проблемы и у ещё одной спортивной пары специалиста: Таисия Собинина и Денис Ходыкин не будут участвовать в Спартакиаде из-за проблем со здоровьем у партнёрши.

Также под вопросом участие Петра Гуменника, завоевавшего бронзу на чемпионате России. Как рассказала наставница фигуриста Вероника Дайнеко, у него двусторонняя пневмония.

«Недавно он сдал положительный тест на COVID. Петя очень сильно хочет выступить, несмотря на болезнь. Сейчас ждёт отрицательный тест», — отметила Дайнеко.

Проблемы со здоровьем испытывают и лыжники. Как оказалось, Артём Мальцев, финишировавший в субботу третьим, выступает с травмой.

«У меня полный разрыв заднего рога медиального мениска в колене. Думаю, что этой весной посмотрю МРТ и, скорее всего, буду оперировать. Потому что летом не могут давать полную нагрузку на ноги, это мешает. Это ограничивает меня», — заявил спортсмен.

А Сергей Устюгов признался после скиатлона, что уже успел забыть за время паузы в выступлениях, насколько жёстко действуют соперники в контактных гонках.

«Были моменты, которые сильно напрягали. Бегают очень жёстко, я отвык от этого, практики нет, и это сказывается. По готовности ничего сказать не могу. Темп был рваный. Я сидел сзади. Знаете, как паровозик с одной стороны едет быстро, а с другой медленно. Надо было запрыгивать в тот паровозик, который всегда ехал быстро. И там было веселее», — сказал лыжник в Telegram-канале.