Балбеков назвал очень серьёзной конкуренцию на Спартакиаде в шорт-треке

Победитель Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта Владимир Балбеков заявил, что уровень спортсменов на соревнованиях в Челябинске очень серьёзный.

«У нас много ребят, чтобы сильную конкуренцию составить уже с четвертьфинала. Очень много опытных спортсменов, которые не раз выезжали за рубеж. Есть гораздо опытнее меня, поэтому конкуренция очень серьёзная», — цитирует Балбекова ТАСС.

Шорт-трекист преодолел дистанцию 500 м за 41,355 секунды. Второе место у Павла Ситникова (41,525 секунды), третий — Семён Елистратов (41,666).

Ранее Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.





