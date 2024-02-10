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Балбеков назвал очень серьёзной конкуренцию на Спартакиаде в шорт-треке

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Победитель Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта Владимир Балбеков заявил, что уровень спортсменов на соревнованиях в Челябинске очень серьёзный.
Балбеков назвал очень серьёзной конкуренцию на Спартакиаде в шорт-треке
  • РИА Новости

«У нас много ребят, чтобы сильную конкуренцию составить уже с четвертьфинала. Очень много опытных спортсменов, которые не раз выезжали за рубеж. Есть гораздо опытнее меня, поэтому конкуренция очень серьёзная», — цитирует Балбекова ТАСС.

Шорт-трекист преодолел дистанцию 500 м за 41,355 секунды. Второе место у Павла Ситникова (41,525 секунды), третий — Семён Елистратов (41,666).

Ранее Елистратов рассказал, что хотел бы выступить на Олимпийских играх в Италии.



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