Ишмуратова — о Спартакиаде: ощущения даже круче, чем были на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших в Златоусте на стадионе её имени.

«Очень приятно, что на соревнования пригласили ветеранов. Здесь сейчас находятся Лидия Павловна Скобликова, Александр Иванович Тихонов, Наталья Снытина, Елена Белова. Стадион строился не один десяток лет, мне уже не верилось, что он когда-либо вообще будет достроен, но это сделали буквально за несколько месяцев. Это нереально грандиозная работа. Я в полном восторге. Никогда не плакала даже на Олимпийских играх, а здесь началась церемония открытия, я увидела толпу волонтёров, болельщиков — и слёзы полились сами. Ощущения даже круче, чем были на Играх», — заявила Ишмуратова RT.

Пятикратная чемпионка мира призналась, что за границей вокруг тебя чужие люди — здесь же родные, близкие, знакомые.

«Которые помнят тебя с детства. Во-вторых, приятно понимать, что многострадальный спортивный объект наконец предстал в полном блеске. К сожалению, не удалось пройти по трассе, которую закрыли на время соревнований, но знаю, что она шикарна. Я помню здесь каждую кочку и каждый поворот ещё с тех времён, когда выступала в лыжных гонках, и могу сказать, что у трассы очень непростой рельеф. Она не из лёгких. Но прекрасно укатана. Снега в Златоусте этой зимой как никогда много, соответственно, получилась очень толстая, широкая и хорошо накатанная снежная подушка», — добавила она.



По словам Ишмуратовой, единственная проблема — очень холодно и ветрено.

«Но даже при этом на стадионе очень много болельщиков. Некоторые с колясками, с маленькими детьми. И никто не уходит. Возможно, потому что соревнования реально захватывают. Даже жаль, что не смогу увидеть все гонки: на 14 февраля в Санкт-Петербурге намечено открытие памятника Анатолию Ивановичу Алябьеву (двукратному олимпийскому чемпиону. — RT), я обязательно поеду на эту церемонию», — заключила спортсменка.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира Артём Мальцев прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших.