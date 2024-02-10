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Мальцев считает Большунова «сильным от природы» лыжником

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Серебряный призёр чемпионата мира Артём Мальцев прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших.
Мальцев считает Большунова «сильным от природы» лыжником
  • РИА Новости

«Если он выигрывает все гонки, думаю, непобедим. Но все мы люди. Да, Большунов сильный от природы, это всё складывается в одно, поэтому и побеждает. Саня — номер один не только в России, но и в мире. Думаю, что если на международные соревнования его отправить, то он и там всем задницу надерёт», — заявил Мальцев «Матч ТВ». 

10 февраля Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде и одержал 19-ю победу подряд. Результат спортсмена — 52 минуты и 30,7 секунды. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков с отставанием в +1,4 секунды. Третий — Артём Мальцев (+3,8). Сергей Устюгов пришёл четвёртым (+4,2).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. 

Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших.

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