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Сливко: в спринте всё получилось, но удача немножко не на моей стороне

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Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о серебре по итогам спринта на 7,5 км на Спартакиаде сильнейших.
Сливко: в спринте всё получилось, но удача немножко не на моей стороне
  • РИА Новости

«Была крышка мне уже на финише, дистанция сложная, подъём длинный. Я бегу здесь первый раз, потому что прилетела прям накануне соревнований. В принципе, всё получилось, но удача немножко была не на моей стороне. С ветром было более-менее, но девчонкам в последней группе не повезло, у них он поднялся, но трассу точно не надо менять», — заявила Сливко в эфире «Матч ТВ». 

Сливко пришла к финишу второй с отставанием в 3,5 секунды и одним промахом, третья — Анастасия Гореева (+5,1, один промах). Победительницей стала Анастасия Батманова с результатом 22:56,1 и отсутствием промахов.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее Батманова поделилась эмоциями после победы в спринте на 7,5 км на Спартакиаде сильнейших.

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