Батманова: я ещё не осознала свою победу, рада справиться со своей работой

Российская биатлонистка Анастасия Батманова поделилась эмоциями после победы в спринте на 7,5 км на Спартакиаде сильнейших.

«Я ещё не осознала эту победу. Очень сложные условия, мы тренируемся в нормальную погоду, а как начинается старт, то сразу какой-то апокалипсис, поэтому я очень рада справиться со своей работой», — заявила Батманова в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка преодолела дистанцию за 22:56,1 без промахов. Второй пришла Виктория Сливко с отставанием в 3,5 секунды и одним промахом, третья — Анастасия Гореева (+5,1, один промах).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее российский биатлонист Кирилл Бажин подвёл итоги спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.