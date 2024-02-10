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Батманова: я ещё не осознала свою победу, рада справиться со своей работой

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Российская биатлонистка Анастасия Батманова поделилась эмоциями после победы в спринте на 7,5 км на Спартакиаде сильнейших.
Батманова: я ещё не осознала свою победу, рада справиться со своей работой
  • РИА Новости

«Я ещё не осознала эту победу. Очень сложные условия, мы тренируемся в нормальную погоду, а как начинается старт, то сразу какой-то апокалипсис, поэтому я очень рада справиться со своей работой», — заявила Батманова в эфире «Матч ТВ». 

Спортсменка преодолела дистанцию за 22:56,1 без промахов. Второй пришла Виктория Сливко с отставанием в 3,5 секунды и одним промахом, третья — Анастасия Гореева (+5,1, один промах).

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее российский биатлонист Кирилл Бажин подвёл итоги спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

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