Дуэль чемпионок во фристайле, серебро Третьякова и золото Кулижникова: чем запомнились пятый и шестой дни Спартакиады

Любовь Никитина подтвердила свой статус одной из лучших фристайлисток мира, одержав уверенную победу в лыжной акробатике. При этом олимпийская чемпионка Пхёнчхана Анна Гуськова из Белоруссии из-за ошибки не добралась даже до суперфинала. Победитель Игр-2014 Александр Третьяков стал серебряным призёром в скелетоне. Его опередил Владислав Семёнов, который впоследствии завоевал ещё и золото в смешанной гонке в паре с Алёной Тарарыченковой. Конькобежец Павел Кулижников всего на 0,01 секунды опередил Руслана Мурашова на своей коронной дистанции 500 м, а у женщин без медалей остались Екатерина Алдошкина и Ольга Фаткулина. Чем запомнились пятый и шестой дни Спартакиады — в материале RT.

Золото Бурова и Никитиной

Одним из самых ярких событий пятого дня Спартакиады стали состязания фристайлистов в акробатике. В женской части соревнований на красноярской «Сопке» сошлись две звезды мирового уровня: чемпионка мира 2021 года Любовь Никитина и олимпийская чемпионка Пхёнчхана, серебряная медалистка Пекина Анна Гуськова из Белоруссии.

В квалификации россиянка показала лучший результат, а вот в первом финале не смогла исполнить прыжок без помарок и заняла только пятое место. Однако попытка белоруски получилась совсем неудачной: она упала на спину при приземлении и вовсе не попала в шестёрку суперфиналистов. В решающей стадии Никитина была почти безукоризненна и получила от судей высокие 139,54 балла. Второе и третье места заняли две белорусские гостьи — Анна Деруго и Анастасия Андриянова.

В мужской сетке турнира трёхкратный чемпион мира Максим Буров не дал ни на секунду усомниться в своей победе. Он показал лучшие результаты как в квалификации, так и в обоих финалах. В решающей попытке продемонстрировал самый сложный прыжок среди всех участников, включавший тройное сальто и пять пируэтов.

И хотя приземление было неидеальным, он уверенно обошёл конкурентов. Не смог противостоять двукратному обладателю Кубка мира даже его старший брат Илья — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2018, 2022) — довольствовавшийся серебром. Бронзовую награду завоевал белорус Макар Митрофанов.

Дубль Семёнова и Тарарыченковой

Захватывающую борьбу продемонстрировали зрителям скелетонисты. Перед началом соревнований эксперты называли главным фаворитом чемпиона мира среди молодёжи 2022 года Евгения Рукосуева, который целенаправленно готовился в этом сезоне именно к Спартакиаде. Впрочем, симпатии давних поклонников этого вида спорта наверняка были на стороне олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова, тем более что в эти дни в стране широко отмечается десятилетие домашней Олимпиады.

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Но достаточно неожиданно лидерство захватил Владислав Семёнов, обеспечивший себе преимущество в 0,22 секунды перед решающим заездом. После третьей попытки Третьяков, развивший самую высокую скорость среди всех участников (135,542 км/ч), вырвался на второе место, оттеснив Рукосуева на третью строчку. В заключительном заезде триумфатор Сочи показал лучшее время, но Семёнову хватило запаса прочности, чтобы удержать первую позицию. Рукосуев же довольствовался бронзой.

«Сегодня я сделал всё, что мог, объективно оцениваю свой результат. Стабильно проехал все четыре попытки. Конечно, я настраивался на победу и хотел выиграть очень важный российский старт. Но в борьбе с очень достойными соперниками взял серебро, что считаю достойным результатом», — прокомментировал выступление Третьяков.

А Семёнов на следующий день подтвердил, что его победа была вовсе не случайной. В смешанной гонке он в паре с Алиной Тарарыченковой завоевал второе золото. Причём его напарница, хотя ранее также выиграла «личку», в своём заезде показала только четвёртый результат, но Владислав вытащил команду на первое место.

Третьяков был на высоте и в этом виде программы, показав второй результат дня после Семёнова. Но его усилий не хватило, чтобы подтянуть дуэт с Дарьей Ткачёвой, в призовую тройку. В итоге серебро взяли Полина Тюрина и Дмитрий Кныш, а бронзу — Анастасия Цыганова и Даниил Романов.

Первая победа Кулижникова и неудача Алдошкиной

В среду на Спартакиаде стартовали соревнования по конькобежному спорту. Первой чемпионкой турнира на челябинском катке «Уральская молния» стала Дарья Качанова, первенствовавшая на дистанции 500 м. Она на 0,36 секунды опередила экс-чемпионку мира и бронзовую медалистку Игр-2022 Ангелину Голикову. Третье место заняла Елизавета Агафошина, а серебряный призёр Сочи-2014 Ольга Фаткулина остановилась в шаге от пьедестала.

На аналогичной дистанции у мужчин упорную борьбу продемонстрировали Павел Кулижников и Руслан Мурашов, которые сошлись в заключительном забеге. Старт остался за чемпионом мира 2019, однако на финише рекордсмен планеты на этой дистанции вырвался вперёд и взял золото соревнований. Как признался Павел позже, ему тяжело даётся отстранение от международных турниров, поэтому и яркого выступления не получилось, несмотря на активную поддержку публики и очень тёплую атмосферу.

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«Бегать среди своих очень сложно, мотивации никакой нет бегать за грамоту. Пытаться какой-либо результат показывать, тренироваться очень тяжело, как и в любом спорте», — цитирует Кулижникова ТАСС.

Без медали в первый день соревнований осталась Екатерина Алдошкина, которая ранее завоевала три золота в шорт-треке. На 500-метровке она не стартовала, а на дистанции 3000 м показала только пятый результат. Теперь уроженке Челябинска будет сложно соперничать с Александром Большуновым за звание самого титулованного спортсмена Спартакиады. У Сан Саныча уже четыре золота и ещё одна гонка в запасе, а больше всего медалей на данный момент в активе Вероники Степановой (три золота и два серебра).

Между тем победительницей забегов на 3000 м стала Александра Саютина — дочь олимпийской чемпионки Лиллехаммера на той же дистанции Светланы Бажановой и призёра чемпионатов мира, а ныне тренера Вадима Саютина. Символично, что золотую медаль на церемонии награждения спортсменка получила из рук своей матери.

«Приятно вернуться в свой родной город. Челябинск — это Мекка конькобежного спорта России. Рада видеть, что город живёт спортом, проводит такие классные соревнования. Очень рада и за свою дочь. Она много работала над собой и трудилась, чтобы завоевать эту золотую медаль Спартакиады», — заявила бывшая спортсменка.