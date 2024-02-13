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Фристайлисты Никитина и Буров выиграли золото Спартакиады в акробатике

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Фристайлист Максим Буров стал победителем Спартакиады сильнейших в лыжной акробатике.
Фристайлисты Никитина и Буров выиграли золото Спартакиады в акробатике
  • РИА Новости

Второй результат у Ильи Бурова. Замкнул тройку призёров Ильдар Хакимов.

У женщин победительницей стала Любовь Никитина.

Второе и третье места в общем зачёте заняли Анна Деруго и Анастасия Андриянова, представляющие Белоруссию.

В зачёте Спартакиады второй стала Ольга Хромова. Замкнула тройку Ксения Шаронова.

Соревнования по фристайлу проходят в Красноярске и Миассе с 10 по 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Глущенко одержал победу в могуле на Спартакиаде сильнейших.

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