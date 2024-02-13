Фристайлисты Никитина и Буров выиграли золото Спартакиады в акробатике
- РИА Новости
Второй результат у Ильи Бурова. Замкнул тройку призёров Ильдар Хакимов.
У женщин победительницей стала Любовь Никитина.
Второе и третье места в общем зачёте заняли Анна Деруго и Анастасия Андриянова, представляющие Белоруссию.
В зачёте Спартакиады второй стала Ольга Хромова. Замкнула тройку Ксения Шаронова.
Соревнования по фристайлу проходят в Красноярске и Миассе с 10 по 17 февраля.
Ранее сообщалось, что Глущенко одержал победу в могуле на Спартакиаде сильнейших.