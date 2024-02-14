Сборная Свердловской области победила на Спартакиаде в прыжках с трамплина
Сборная Свердловской области стала победительницей Спартакиады сильнейших в прыжках на лыжах с трамплина среди смешанных команд.
- Gettyimages.ru
По результатам всех попыток команда набрала 854 балла.
Второе место — у сборной Москвы (840,9). Замыкает тройку призёров команда Московской области (830,4).
Ранее Назаров победил в прыжках на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших.
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