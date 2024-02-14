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Сборная Свердловской области победила на Спартакиаде в прыжках с трамплина

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Сборная Свердловской области стала победительницей Спартакиады сильнейших в прыжках на лыжах с трамплина среди смешанных команд.
Сборная Свердловской области победила на Спартакиаде в прыжках с трамплина
  • Gettyimages.ru

По результатам всех попыток команда набрала 854 балла.

Второе место — у сборной Москвы (840,9). Замыкает тройку призёров команда Московской области (830,4).

Ранее Назаров победил в прыжках на лыжах с трамплина на Спартакиаде сильнейших.

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