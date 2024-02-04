В тени девятой победы Макаренко: Ласицкене и Конева проиграли на «Русской зиме», Иванюк и Лысенко разделили первое место

Кристина Макаренко одержала девятую победу подряд на турнире «Русская зима» на дистанции 60 м. Больше такой длительной серией на этих соревнованиях не может похвастаться ни один спортсмен в стране. В секторе для прыжков в высоту первое место разделили Илья Иванюк и Данил Лысенко, а в аналогичной дисциплине у женщин первенствовала Наталья Спиридонова. Мария Ласицкене стала второй, хотя и показала свой лучший результат в сезоне. Не смогли подняться на высшую ступень пьедестала Екатерина Конева в тройном прыжке и Савелий Савлуков в забеге на 400 метров. Первая уступила в лучшей попытке шесть сантиметров Дарье Нидбайкиной, а второго неожиданно опередил Александр Масютенко.

В зимнем сезоне у российских легкоатлетов нет такого множества стартов, как в летнем, и поэтому особняком тут стоит «Русская зима», которая всегда собирает сильнейших в своих видах. В этом году ряд атлетов даже выразили недовольство, что их дисциплины не представлены в программе соревнований. В частности, на это пожаловались чемпионка страны по прыжкам с шестом Полина Кнорози серебряный призёр Олимпиады-2012 по прыжкам в длину Елена Соколова. Организаторы объяснили это решение низким уровнем конкуренции в этих видах.

Повысить градус соперничества можно было, пригласив иностранных гостей, ведь впервые с 2015 года турнир получил статус международного, который был им утерян в связи с приостановкой членства ВФЛА в World Athletics. Однако в Москву прибыл лишь один зарубежный спортсмен — шестовик Матвей Волков из Белоруссии. Тем не менее, турнир оказался популярен у болельщиков: все билеты на трибуны были раскуплены ещё за несколько дней до мероприятия.

Первые медали «Русской зимы» были разыграны на дистанции 60 м с барьерами у мужчин. В отсутствие Сергея Шубенкова, который традиционно пропускает зимний сезон, победу вырвал 22-летний Семён Манаков, опередивший летнего чемпиона страны Анатолия Киселёва. У девушек на аналогичной дистанции первенствовала Виктория Погребняк, а в гладком спринте равных по-прежнему не было Кристине Макаренко. Она стала победительницей соревнований в девятый раз в карьере подряд — это абсолютный рекорд турнира. На этот раз бегунья преодолела 60-метровку за 7,16 секунды, улучшив лучший результат сезона.

«По ощущениям получилось выполнить всё, что задумано. Сегодня была очень хорошая конкуренция. Я её чувствовала на дорожке. Возможно, это и дало сегодня такой результат. Здесь хорошая дорожка, но очень плохие колодки. К сожалению, с этим ничего не сделали. С особым настроем жду чемпионат России. Хочется пробежать в манеже ЦСКА, там очень хорошая дорожка. Надеюсь, что там удастся улучшить рекорд сезона», — поделилась после выступления Кристина.

В беге на 400 метров у женщин так же ожидаемо первенствовала Полина Миллер, выступающая с нынешнего сезона под новой фамилией. Прошлой осенью многократная чемпионка России вышла замуж за спринтера Ярослава Ткалича.

«Ощущения (после смены фамилии) не изменились. Я сначала думала, что буду путаться, когда меня будут объявлять, но всё в порядке», — с улыбкой рассказала бегунья в эфире «Матч ТВ».

Супруг Полины также выходил на старт, но до золота в беге на 60 м не добрался. Ярослав стал лишь вторым, а первое место завоевал Константин Крылов. Тем не менее, семейный бюджет Ткаличей получил солидное пополнение за вечер. Как было объявлено организаторами, за победу спортсмены получат по 200 тыс. рублей, серебряные призёры заработают 120 тыс., а бронзовые — 80 тыс..

Среди мужчин на четырёхсотметровке фаворитом считался Савелий Савлуков, который в начале января на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге установил высшее достижение Европы в беге на 600 метров. Однако в столице у воспитанника Сергея Клевцова дела не заладились. С начала забега он оказался за спинами двух соперников, и, чтобы обогнать их, Савелию пришлось бежать по второй дорожке. Никиту Ленчикова он опередил, а вот догнать Александра Масютенко уже не хватило сил.

В беге на 1500 м у женщин поклонники ждали соперничества между Светланой Аплачкиной и Ольгой Вовк, которое уже стало классикой на этой дистанции. Однако в этот раз у ростовской спортсменки не получилось вмешаться в борьбу за золото. Вместо неё конкуренцию Аплачкиной постаралась навязать Любовь Дубровская, и едва не настигла чемпионку страны на финише, но Светлана контролировала ситуацию и вовремя ускорилась.

У мужчин были разыграны награды на 800-метровке, где равных не было Константину Холмогорову. Он почти на секунду опередил серебряного призёра Николая Вербицкого, а третье место досталось Константину Плохотникову.

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Как всегда интересными получились соревнования в прыжковых видах. Так, в мужской высоте сошлись Илья Иванюк и Данил Лысенко, которые впервые с момента окончания срока дисквалификации последнего не смогли выявить сильнейшего на соревнованиях. Все высоты они брали последовательно с первой попытки и даже оплошности допустили синхронно: по две осечки на высоте 2,33 и перенесённые попытки на 2,35. От перепрыжки атлеты отказались, и оба получили по золотой медали. Третье место занял экс-чемпион России среди юниоров Ярослав Кутковой.

Как пояснил Иванюк, в ходе турнира у него появилась боль в стопе, поэтому он и перенёс последнюю попытку, а затем производил её в кроссовках, а не в шиповках. В связи с этим же не стал продолжать борьбу за единоличное лидерство.

«Дальше уже будут более важные старты, и к ним нужно подготовиться в полном здравии, не рискуя ничем. Задача на сезон? В конце февраля будет видно, как прыгают в мире, и будем ориентироваться на эти цифры. Тогда же и пройдёт чемпионат России. А пока мы с Данилом задаём темп на этот сезон, ребята будут ориентироваться на наши результаты. Цель в любом случае такая — не отставать от общемировых результатов», — приводит слова бронзового призёра ЧМ-2019 «Чемпионат».

В женском секторе вторую подряд победу в сезоне одержала Наталья Спиридонова. Псковская прыгунья вновь, как и на «Битве полов», преодолела планку на отметке в 1,93 метра. Уже в ранге победительницы она пыталась установить личный рекорд, но высота 1,96 ни в одной из трёх попыток не покорилась. Второе место заняла Мария Ласицкене. Ей удалось взлететь на 1,91 м — выше этой зимой олимпийская чемпионка ещё не прыгала.

«Это мой лучший результат в вялотекущем и странном сезоне. Но я прыгнула лучше, чем в январе. Наверное, я должна быть довольна, что, выходя на соревнования, продолжаю бороться, соревноваться, выполнять на каждой высоте установки. Я и довольна должна быть, но хотелось бы лучше. Но это всё, что во мне есть на данный момент. Причин для такого выступления огромное множества. Я думаю, нет точного ответа на вопрос, что происходит. Самое главное, что я выхожу на тренировки, выхожу на соревнования, стараюсь…», — поделилась Мария после соревнований.

В тройном прыжке дуэль между Екатериной Коневой и Дарьей Нидбайкиной завершилась победой последней, хотя вице-чемпионка мира 2013 года и билась до последнего. Она лидировала после первых двух попыток, когда подопечная Евгения Тер-Аванесова улетела на 14,06 м. Екатерина ответила прыжком на 14 м ровно, но улучшить результат так и не смогла. При этом спортсменка совсем не расстроилась из-за второго места, так как, по её словам, вовсе не планировала выступать зимой.

«Это мои первые прыжки после «Королевы спорта» — я с августа тройной не прыгала. Поэтому никаких надежд на определённые результаты я не возлагала. Сегодня 14 м. Это можно сравнить с тем, что мне бы сказали в пять утра: «Катя, иди на 14 м прыгни». Это здорово, что я прыгнула на 14 м, вообще не прыгая. Это о чём-то говорит. Старт есть, точка отсчёта есть, с которой можно работать к лету», — рассказала Конева.

А единственным видом, где победа досталась не российскому спортсмену, стали прыжки с шестом. Золото увезёт в Белоруссию Матвей Волков, улетевший на 5,72 м, серебро осталось за Александром Соловьёвым (5,65), а бронза у Михаила Шмыкова (5,55).