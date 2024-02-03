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Шубенков — о деле Валиевой: задним умом все сильны, но надо было раньше что-то делать

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.
Шубенков — о деле Валиевой: задним умом все сильны, но надо было раньше что-то делать
  • РИА Новости

«Задним умом все сильны, но надо было раньше что-то делать. Тем не менее поддержка Камилы потрясающая. Ей нужно не отчаиваться. Я уверен, что по окончании срока дисквалификации её примут и в спорте, и в любой сфере», — цитирует Шубенкова «Чемпионат».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц.

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